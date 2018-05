Serie A 2018 | Cagliari-Roma 0-1 | decide Under | giallorossi verso la Champions League

Video Gol Cagliari-Roma 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 06-05-2018 : Risultato Finale Cagliari-Roma 0-1: Cronaca e Video Gol Under 36° Giornata Serie A 06 Maggio 2018. Finisce 0-1 il posticipo della 36° giornata di Seria A Cagliari-Roma. La squadra di Di Francesco resiste sotto i colpi di una Sardegna Arena infuocata, che trascina col tifo i suoi begnamini fino all’ultimo respiro. Nel primo tempo la Roma capitalizza il vantaggio con il minor sforzo possinbile. Bastano infatti appena due fiammate alla ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : terminata la stagione regolare. Tutti gli accoppiamenti della corsa al tricolore : Cala il sipario sulla stagione regolare della Serie A di Rugby femminile: oggi si è svolto il 18° ed ultimo turno, che ha sancito gli accoppiamenti per la post season, che inizierà domenica prossima con il barrage e si concluderà sabato 2 giugno con la finale che assegnerà il titolo. Andiamo a scoprire i risultati odierni e le classifiche finali dei due gironi. GIRONE 1 Valsugana Rugby Padova – Rugby Riviera 1975 52 – 3 Rugby Monza ...

Tuffi - World Series Kazan 2018 : Verzotto/Bertocchi quinti nella finale del sincro misto da 3 metri : Terza giornata di gare a Kazan (Russia) nella tappa delle World Series 2018 di Tuffi ed uno spruzzo d’azzurro nelle acque russe di questa rassegna internazionale. Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi sono saliti sul trampolino (3 metri) per esibirsi nello show del sincro misto ed è arrivata la quinta piazza per i nostri due atleti. Una prova discreta per loro, senza punteggi straordinari fin dagli obbligatori. La miglior esecuzione della ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Video Highlights Udinese-Inter 0-4 : Tabellino Serie A 06-05-2018 : Risultato Finale Udinese-Inter 0-4, Ranocchia, Rafinha, Icardi, Borja Valero: Cronaca e Video Highlights Partita 36° Giornata Serie A 06 Maggio 2018. Una partita a senso unico per i nerazzurri. Fin dai primi minuti c’è stata solo una squadra in campo, che domina nel possesso palla e nel gioco. Azioni a ripetizione, nei primi dieci minuti, con Peresic e Icardi, prima di trovare il vantaggio con Ranocchia sugli sviluppi di un calcio ...

Probabili Formazioni Empoli-Cremonese - Serie B 07-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Empoli-Cremonese, Serie B 2017-2018, 40^ Giornata ore 20.30: analisi e pronostico della partita. Claiton titolare, ipotesi Traoré trequartista. Empoli–Cremonese, Lunedì 7 Maggio. La quarantesima giornata di Serie B si chiude lunedì sera in Toscana allo stadio ”Carlo Castellani”. L’Empoli è già promosso in Serie A da due turni ed è sicuro di terminare il campionato al primo posto. La ...

Ginnastica - Serie A 2018 : le pagelle della tappa di Milano. Villa e D’Amato show - Ferlito torna top - rientro Busato : Ieri si è disputata la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce a Milano. GIORGIA Villa: 9. Porta in gara un pazzesco esercizio da 6.0 di D Score alle parallele dove ottiene un super 14.800 (tre decimi di bonus), il suo doppio avvitamento al volteggio è perfetto (14.850) e mostra degli evidenti miglioramenti al corpo libero (13.600, due decimi di ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai pareggia il conto con il Nettuno Academy : Riscatto dell’Unipolsai, che impatta la Serie battendo nettamente il Nettuno-Academy per 10 a 4 nella seconda delle due partite disputate allo stadio Steno Borghese. Gara diversa da quella del pomeriggio, con gli attacchi questa volta a farla da protagonisti, e con la squadra bolognese che ha iniziato sin dalle prime riprese a picchiare duro, producendo tre segnature nei primi tre inning, frutto del doppio di Osman Marval e dei fuoricampo ...

Baseball - Serie A1 2018 : solo Rimini a punteggio pieno : Rimini unica imbattuta… per un pelo. Quattro valide (Freddy Noguera, Batista e due di Romero), con Ruiz a lanciare (completa da 14 strikeout) sono bastate per vincere 1 a 0 a Padova e restare la sola a mille, sfruttando il “pari” fra Nettuno Academy e Unipolsai e la doppietta del Parmaclima sulla T&A). Alla Tommasin non basta un ottimo Pino (otto riprese di grande spessore e 107 lanci), rilevato poi da Tebaldi per gli ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro e Sky dialogano ma telefoni bollenti tra club : Dopo mesi di discussioni feroci ieri pomeriggio a Milano è andato in scena un primo incontro ad alto livello tra Sky e MediaPro sulla questione dei Diritti tv della Serie A. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dall'aula di tribunale in cui si stavano scontrando gli avvocati dei due colossi. Andrea Zappia ad di Sky Italia e Jaume Roures presidente di MediaPro si sono confrontati sul tema più caldo del calcio ...

Probabili Formazioni Cruzeiro-Botafogo - Brasileiro Serie A 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Cruzeiro-Botafogo, Brasileiro Serie A 2018, 4^ Giornata ore 21.00: analisi e pronostico della partita. Mano Menezes senza Fred. Cruzeiro–Botafogo, Domenica 6 Maggio. Sfida importante quella in programma questo pomeriggio allo Stadio Mineirão con significati diversi per le due compagini, che non stanno attraversando un buon momento di forma. Dopo il sofferto 0-0 in casa dell’Internacional, il Cruzeiro ...

Video Gol Juventus-Bologna 3-1 : Highlights e Tabellino Serie A 5-5-2018 : Risultato Finale Juventus-Bologna 2-1: Cronaca e Video Gol Verdi, aut. De Maio, Khedira, Dybala e Highlights Partita 35^ Giornata Serie A 5 Maggio 2018. Seppur in rimonta e con qualche rischio di troppo, la Juventus sconfigge il Bologna di Donadoni e mantiene il suo vantaggio sul Napoli in classifica, anche se con una partita in più. I padroni di casa dominano tutto il primo tempo, ma senza riuscire a pungere, anzi: Khraft colpisce il ...

Probabili Formazioni Flamengo-Internacional - Brasileiro Serie A 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Flamengo-Internacional, Brasileiro Serie A 2018, 4^ Giornata ore 21.00: analisi e pronostico della partita. Barbieri senza Berrio. Flamengo–Internacional, Domenica 6 Maggio. Attesissimo match nel quarto turno della Serie A brasiliana tra due squadre che intendono superarsi e regalare una gioia non da poco alle rispettive tifoSerie. Dopo aver vinto per 0-3 sul campo del Ceará, il Flamengo è balzato in vetta ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco batte Brescia e vince la regular season - Acquachiara in A2 : La 24ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto riserva due verdetti: la Pro Recco vince la regular season, l’Acquachiara retrocede in A2. Il big match di giornata tra la squadra ligure ed il Brescia è un concentrato di emozioni che si risolve soltanto nel finale: 9-8 il punteggio in favore dei recchelini, che restano a punteggio pieno e sono ormai irraggiungibili. L’Acquachiara invece resta ferma a quota zero e retrocede: fatale il ko ...