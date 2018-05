Sergio Mattarella | la carta segreta | il premier? Un big del made in Italy

Sergio Mattarella in ospedale da Giorgio Napolitano prima delle consultazioni decisive per il governo : L'altra volta, dopo il secondo giro di consultazioni, aveva voluto vedere anche lui, a suggello del confronto coi partiti. Lo aveva fatto salire al Quirinale, ma questa volta non ha potuto farlo. ...

Governo - Sergio Mattarella pensa a un premier donna : la rosa dei nomi : La politica deve farsene carico. È suonata la campanella della ricreazione, fanno sapere dal Colle. E se i leader dei partiti non sono disponibili a collaborare, benissimo. Ma stavolta devono ...

Governo - Sergio Mattarella pensa a un esecutivo 'pop' : Lunedì sera sapremo. Se, come pare probabile, Sergio Mattarella rifiuterà l'incarico a Matteo Salvini e darà corso a quello che è stato variamente definito 'Governo del presidente', 'Governo di tregua'...

Luigi Di Maio e Sergio Mattarella : il momento esatto in cui tra i due è finita malissimo : Ciao ciao Di Maio. Nell'incertezza che regna sovrana e tale sarà almeno fino a lunedì, una certezza c'è: Luigi Di Maio non sarà premier. Nè ora nè, forse, mai. Motivo? La frattura apparentemente ...

Sergio Mattarella - in Supernova il pensiero su M5s e Luigi Di Maio : 'Inadeguati' : Che cosa pensa, davvero, Sergio Mattarella del M5s e di Luigi Di Maio ? La risposta la si può trovare in un libro di cui si è parlato molto, Supernova , il volume scritto dai due grillini pentiti ...

Bruno Vespa - la domanda di Sergio Mattarella a Luigi Di Maio : 'Ma è vero che Alessandro Di Battista...' : Un 'appello al buonsenso', quello firmato da Bruno Vespa sulla prima pagina de Il Giorno . Si rivolge, ovviamente, ai partiti in vista delle consultazioni-flash di lunedì al Quirinale. E il buonsenso ...

Governo - perché Matteo Salvini vuole comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Matteo Salvini - lo schiaffo finale di Sergio Mattarella : una elemosina di 24 ore : Di errori Sergio Mattarella , in queste consultazioni, ne ha fatto più d'uno. L'ultimo, il più grave, sarebbe non dare un mandato di governo a Matteo Salvini . Alessandro Giuli, sul Tempo , elenca ...

Vaticano - governo : preghiere per il presidente Sergio Mattarella : preghiere per un governo anche dal Vaticano . Non è uno scherzo, ma quanto ha affermato il sostituto alla Segreteria di Stato della Santa Sede , monsignor Angelo Becciu . 'Speriamo e ci auguriamo che ...

Sergio Mattarella - il governo di tregua con Alessandro Pajno premier tecnico. Ecco le alternative politiche : Si va verso il 'governo di tregua' di Sergio Mattarella , ma si tratterà ora di capire chi piazzerà il capo dello Stato a Palazzo Chigi. Nella mente del presidente, spiega un retroscena di Augusto ...

Sondaggio Youtrend : gli italiani vogliono un governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Sergio Mattarella e il sondaggio segreto tra i partiti : spunta il nome di Guido Tabellini premier : Sergio Mattarella prenderà in mano la situazione martedì: salvo sorprese ci si prepara a un esecutivo aperto a tutti, che sia del presidente, di scopo o di larghe intese poco cambia. Il capo dello ...

Sergio Mattarella furioso - il retroscena : 'Molesti e irresponsabili'. Cosa c'è dietro la mossa di nuove consultazioni : Il messaggio di Sergio Mattarella ai partiti, l'accelerazione sul nuovo giro di consultazioni, tutte in poche ore lunedì prossimo, tradisce lo stato d'animo del presidente della Repubblica. Due mesi ...

Sergio Mattarella - chi vuole piazzare a Palazzo Chigi tenendo fuori il centrodestra : Dal 4 marzo il risultato delle urne ha indicato con chiarezza che almeno una coalizione vincitrice esiste ed è il centrodestra. A Sergio Mattarella è altrettanto chiaro che da soli Matteo Salvini , ...