Sei uno str | scintille a Domenica Live tra Rinaldi e Lemme

Amici 2018 - daytime 3 maggio. Irama si confronta con Warner (sua ex casa discografica) : «Mi risposero chi caz*o Sei? Non mi si inc*lava nessuno» : Irama - Amici 2018 In vista della quinta puntata del Serale di Amici 2018, continuano le prove per i ragazzi in gara. I ballerini Luca (Squadra Bianca) e Bryan (Squadra Blu) scoprono una proibitiva di pole dance, coreografata dal direttore artistico Luca Tommassini, che li vedrà l’uno contro l’altro. Assegnazione prova proibitiva di Pole Dance e a mettersi in gioco saranno Bryan e Luca, secondo voi chi avrà la meglio? #Amici17 ...

“Harry - Sei ancora in tempo”. La lettera che fa tremare Meghan a pochi giorni dal matrimonio col suo principe. A scriverla - uno che conosce molto bene la futura inquilina di Buckingham Palace. E che si toglie molti sassolini dalle scarpe : “Chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre”. Una frase che ormai non appartiene nemmeno più al rito del matrimonio ma che di contro nel mondo del cinema anticipa puntualmente guai a bizzeffe, con qualche invitato pronto a farsi avanti per rovinare il giorno di festa. Un po’ quello che sta succedendo in queste ore, udite udite, alla povera Meghan Markle: il futuro sposo, sua altezza il principe Harry, si è infatti ...

Sei giovane e non vuoi fare uno stage? Crea una startup di successo : Sei giovane e non vuoi fare uno stage? Crea una startup di successo Il professore Marco Arcari spiega come trasformare in realtà la propria idea di business e superare le difficoltà che l’Italia pone a chi vuole innovare Continua a leggere

Mariana e Danilo - lite furibonda al Grande Fratello 15/ Video : “Sei uno squallore di uomo - malato mentale!” : Mariana e Danilo, lite furibonda al Grande Fratello 15: Video. “Sei uno squallore di uomo, malato mentale!”, attacca la modella napoletana. Il tecnico romano replica: “Sei falsa”(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Roma - sull’immobile comunale il murale dedicato al boss ucciso : “Sei il nostro angelo”. In 5 anni nessuno lo ha rimosso : “Serafino sei il nostro angelo”. La gigantografia del boss ucciso campeggia da 5 anni sul muro all’R9 di Tor Bella Monaca, senza che nessuno si sia scomodato per rimuoverlo. O che almeno ci abbia provato. Un immobile di proprietà del comune di Roma come gran parte dei complessi di edilizia popolari situati nella borgata di Roma est, tutti marchiati dalla sigla “R”. Il 2 febbraio 2013, quando Serafino Cordaro venne crivellato di colpi nella ...

Grande Fratello 15 - Mariana contro Danilo : "Hai problemi mentali - Sei uno squallore di uomo" (VIDEO) : Meno di una settimana di convivenza e all'interno della Casa del Grande Fratello 15 è già successo un po' di tutto (stasera la puntata in diretta su Canale 5). L'ultimo episodio degno di nota, in ordine cronologico, ha visto protagonisti Mariana e Danilo. Negli scorsi giorni sembrava che tra i due ci fosse un feeling particolare ed invece il rapporto al momento sembra compromesso da una accesa lite. La miccia dello scontro è stata la ...

“Angelo - ma cosa ti è successo?”. A qualche ora dall’entrata nella casa del Grande Fratello 15 - l’aspetto del Ken umano è notevolmente cambiato. “Sei irriconoscibile” - gli scrive qualcuno su Facebook : “Ecco chi sei senza trucco!”, scrive un utente su Facebook nei confronti di Angelo Sanzio, il Ken del GF 15. Il ragazzo, che sin dalla prima puntata ha immancabilmente attirato su di sé l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa e che in parte lo ha conosciuto a Domenica Live o a Nemo, ha mostrato un lato di sé ancora celato. Il 28enne ha iniziato da giovanissimo un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo ...

Lucca - prof minacciato da uno studente dopo un brutto voto : “Mi metta Sei - qui comando io” : Uno studente dell'Itc Carrara di Lucca ha bullizzato un professore che gli aveva messo un voto basso: "Non mi faccia arrabbiare, qui comando io". Ripreso dai compagni, il video è finito in rete. Il dirigente scolastico: "Il silenzio, se non addirittura la complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sé".Continua a leggere

Juve a +6 a Sei giornate dalla fine : nessuno ha mai rimontato tanto : I tifosi della Juve sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso ma che il vantaggio della squadra di Allegri sia un'ipoteca molto seria sul settimo titolo consecutivo lo dice la storia. Da ...