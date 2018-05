Se vuoi una cosa vai a prenderla

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) A trentasei anni, ha pubblicato cinque album in cui mescola il rap con il soul, il funk, il pop e perfino il jazz. "Ai ragazzi vorrei far vedere che nella vita non per forza devi vincere cinquecentomila euro al gratta e vinci per farcela, e che, seuna, puoi andare a prendertela". Il suo nome all'anagrafe è Giovanni Luca Picariello, quello stampato sulle copertine dei dischi è Ghemon, come l'ombroso samurai del cartone animato di Lupin III. Quando è nato, ad Avellino, nel 1982, gli appassionati di hip hop della città si conoscevano tutti per nome e cognome. A febbraio scorso, Roi Paci e Diodato l'hanno chiamato per salire sul palco di Sanremo insieme a loro: "Il rap è democratico, non è necessario conoscere le note e le scale, chiunque ha un concetto da esprimere può prendere il microfono e farlo".Poche settimane fa, è ...