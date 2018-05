Scudetto | il Napoli molla la presa | col Torino in casa finisce 2-2

JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA SE / Il Napoli pareggia 2-2 : Scudetto non aritmetico - ora serve... : La JUVENTUS non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:48:00 GMT)

Napoli - Jorginho : 'Scudetto? Ci crediamo e lo stiamo dimostrando' : Jorginho , centrocampista del Napoli, ha parlato a Premium Sport all'intervallo della sfida tra la formazione di Sarri e il Torino : ' Scudetto ? Certo che ci crediamo, finché c'è possibilità dobbiamo farlo e lo stiamo dimostrando. stiamo facendo di tutto per ...

Juventus campione d'Italia se/ Vince lo Scudetto con il ko del Napoli : i risultati utili : La Juventus Vince lo scudetto già oggi, con due giornate di anticipo, se il Napoli perde in casa contro il Torino: questo l'unico risultato utile ai bianconeri per il settimo tricolore(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:43:00 GMT)

Napoli-Torino - formazioni e ultimissime : Sarri non molla lo Scudetto - Milik dal 1' - : Napoli-Torino, formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Torino. Partenopei chiamati alla vittoria per tenere vive le chance scudetto. Sarri si affiderà a Milik dal 1′. Mazzarri, dal canto suo, non vorrà recitare la parte di vittima sacrificale: solito 3-4-2-1. LE PROBABILI formazioni NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Mario […] L'articolo Napoli-Torino, formazioni e ultimissime: Sarri ...

Napoli quasi condannato. Juve - rimonta e 3 punti. Scudetto? Caso chiuso : Juve, lo scudetto è a un passo. A dieci minuti dal novantesimo i tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: la squadra di Allegri ha completato la rimonta e ora conduce sul Bologna ...

Juventus Campionessa d’Italia oggi se… Tutte le combinazioni di Napoli-Torino : i bianconeri possono vincere lo Scudetto : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 3-1 nell’anticipo della 36^ giornata di Serie A e ha ormai messo le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno 7 punti di vantaggio sul Napoli e possono confermarsi Campioni d’Italia già domenica 6 maggio. I ragazzi di Max Allegri possono trionfare con anticipo nel caso in cui i partenopei non riuscissero a battere il Torino al San Paolo. Queste le combinazioni che permetterebbero alla ...

La Juve batte il Bologna e aspetta il Napoli : se perde col Torino sarà Scudetto : La Juve batte il Bologna e aspetta il Napoli: se perde col Torino sarà scudetto Çalhanoglu, Cutrone e Abate condannano gli scaligeri. Eurogol di Lee per l’Hellas Continua a leggere

Juventus e Napoli - rush finale per lo Scudetto Video : 3 La partita scudetto non è finita. A 270' dalla fine del campionato di Serie A, prosegue la corsa di Juventus e Napoli verso il tricolore. Quattro i punti di distanza fra bianconeri e azzurri, ma nove quelli ancora in palio. Avvincente il rush finale [Video] che vedra' i campioni d'Italia in carica affrontare prima il Bologna a Torino, poi la Roma in trasferta e il Verona nuovamente fra le mura amiche. Due partite in casa anche ...

Napoli-Juventus - continua la furia di De Magistris : “hanno deciso di farci perdere lo Scudetto” : In casa Napoli è sempre più alta la delusione dopo le decisioni arbitrali in occasione della gara Inter-Juventus che hanno compromesso la corsa scudetto della squadra di Maurizio Sarri. continua la furia da parte del sindaco Luigi de Magistris, ecco il messaggio sui social: “La squadra, i tifosi e la città si meritano lo Scudetto. A livello etico e sportivo lo meritano. L’aritmetica non ci ha ancora condannati, ma non lo stiamo perdendo ...

Vinicio : «Ancora una volta la Juve ?ha rubato lo Scudetto al Napoli» : Luis Vinicio non ci sta. Ancora l?ennesima ingiustizia secondo l?allenatore che già ai tempi in cui guidava il Napoli aveva visto la Juventus strappargli il tricolore:...

La Russa : 'Juve sempre aiutata - senza Orsato Scudetto al Napoli e Inter in Champions' : Intervistato da RMC Sport , l'Onorevole e Vicepresidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa , tifoso nerazzurro, ha commentato Inter-Juventus e i discussi fatti arbitrali: 'Appena arrivata la Var, gli juventini ...

'Juventus-Napoli? La città ha festeggiato come se avesse vinto lo Scudetto' : 1 di 2 Successiva TORINO - ' Sono deluso. A Milano è cambiato tutto in pochi minuti e con la vittoria della Juve il Napoli ha preso una botta in testa, poi a Firenze dopo il rosso di Koulibaly ne ha ...

Fiorentina-Napoli - Cholito ne fa tre al Napoli. Gol Scudetto tradizione di casa Simeone : La vittoria del Napoli all'Allianz Stadium firmata Kouilbaly ha ricordato a molti, tifosi e addetti ai lavori, il successo della Lazio a Torino nel 2000: lo 0-1 di quel primo aprile di 18 anni fa ...

Napoli - il questore diceva : "Stiamo preparando la festa Scudetto" : Chissà se il questore di Napoli, Antonio De Iesu, dopo la debacle degli 11 di Sarri contro la Fiorentina rileggerà le interviste rilasciate la settimana scorsa. Sui social c'è già chi ironizza, ripubblicando su Facebook le parole del funzionario (e tifoso).Intervistato da da calcioNapoli24.it, con dichiarazioni riportate anche da Sport Mediaset, il questore aveva anticipato di essere pronto per l'eventuale festa scudetto a all'ombra del Vesuvio. ...