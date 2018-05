Scudetto | il Napoli molla la presa | 2-2 col Toro | Juve quasi campione

Napoli-Torino 2-2 : Mertens e Hamsik non bastano - gli azzurri dicono addio al sogno Scudetto : NAPOLI - È finita con gli applausi del San Paolo alla squadra e i cori degli ultrà contro Aurelio De Laurentiis: la colonna sonora dello stentato pareggio , 2-2, del Napoli con il Torino, che mette ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo Scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Napoli - Jorginho : 'Scudetto? Ci crediamo e lo stiamo dimostrando' : Jorginho , centrocampista del Napoli, ha parlato a Premium Sport all'intervallo della sfida tra la formazione di Sarri e il Torino : ' Scudetto ? Certo che ci crediamo, finché c'è possibilità dobbiamo farlo e lo stiamo dimostrando. stiamo facendo di tutto per ...

Napoli-Torino - formazioni e ultimissime : Sarri non molla lo Scudetto - Milik dal 1' - : Napoli-Torino, formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Torino. Partenopei chiamati alla vittoria per tenere vive le chance scudetto. Sarri si affiderà a Milik dal 1′. Mazzarri, dal canto suo, non vorrà recitare la parte di vittima sacrificale: solito 3-4-2-1. LE PROBABILI formazioni NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Mario […] L'articolo Napoli-Torino, formazioni e ultimissime: Sarri ...