Schianto in moto Morta a 26 anni Inutile ogni tentativo di salvarle la vita Sui social

Roma - Schianto mortale in via Ostiense - moto finisce contro guardarail : morta ragazza di 26 anni : Schianto mortale in via Ostiense, all'altezza del Cineland. Intorno alle 11 una donna alla guida di una moto, una honda hornet, che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo della strada a ...

Lecco - rientrava da una giornata al lago Schianto in moto per un 28enne : è grave : Schianto in moto nel pomeriggio di sabato 28 aprile nel Lecchese: in gravi condizioni un giovane motociclista bergamasco.

Terribile Schianto motociclista perde la vita : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Terribile schianto motociclista ...

Tragico Schianto in moto - Claudio muore a 50 anni : lascia figlia e moglie : Fatale per il centauro il violento impatto con un'auto all'incrocio. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Schianto fra Genova Est e l’A7 - motociclista gravissimo | : Allarme traffico sulle autostrade liguri, sia per il rientro della domenica pomeriggio sia per i lavori di “bonifica” dopo il rogo di un bus in una galleria

Schianto in moto - Omar muore sull'asfalto : aveva appena compiuto 25 anni : Si chiamava Omar Apostoli il giovane morto sabato sera in un tragico incidente stradale nel Bresciano. Omar stava percorrendo la strada Provinciale 237 in sella alla sua moto. Proprio sabato avrebbe dovuto festeggiare il compleanno...

Incastrato sotto l'automobile dopo lo Schianto - muore motociclista : DUE CARRARE , PADOVA, - Si schianta con la scooter Piaggio e rimane Incastrato sotto un'auto. Grave incidente alle 16.30 di oggi in via Campolongo a Due Carrare. Prima l'incidente tra una moto e una ...

Due feriti nello Schianto con la moto - tangenziale in tilt : CREMONA - L'auto sulla corsia di sorpasso frena bruscamente per evitare un cane e il conducente del motociclo che lo seguiva per evitare l'impatto sterza e frena facendo ribaltare la moto che, ...

Schianto con la moto - il centauro lascia la moglie incinta : ROVERETO. E' Maurizio Zanni, 39 anni, di Mori, la vittima del terribile incidente di stamani a Rovereto. In sella alla sua Yamaha, attorno alle 9 e un quarto, stava cercando di superare una colonna di ...

Schianto in moto : muore dopo due mesi : Giuseppe Fiorillo non ce l'ha fatta. Non sono bastati quasi due mesi di ricovero in ospedale per farlo riprendere dalle ferite riportate nel drammatico incidente in moto avvenuto a Teano, il 7 febbraio scorso...

Palermo - incidente in moto per il giudice Giuseppe Ayala/ Ultime notizie : Schianto con auto in controsenso : Palermo, Giuseppe Ayala coinvolto in un incidente stradale: ex pm travolto in moto da un'auto. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:36:00 GMT)

PALERMO - INCIDENTE STRADALE PER GIUSEPPE AYALA/ Ultime notizie : Schianto in moto alla Favorita - ferito ex pm : PALERMO, GIUSEPPE AYALA coinvolto in un INCIDENTE STRADALE: ex pm travolto in moto da un'auto. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Arezzo - tragico Schianto in motorino : Francesco muore a 17 anni sulla strada : Il minore si è scontrato con un'auto: un impatto tremendo che lo ha sbalzato violentemente sull'asfalto. Per lui inutili i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.Continua a leggere

Grave incidente sull'autostrada A14 - Schianto tra moto e tir nelle Marche : Gravissimo incidente stradale questa mattina sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. Il sinistro intorno alle 11.30 tra Pedaso e Grottammare, in provincia di Fermo, in direzione sud. Dalle prime informazioni, ancora frammentarie...