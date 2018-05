Scherma : Italia fioretto 2/a in cdm : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Secondo posto per l'Italia al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa di San Pietroburgo del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il quartetto azzurro , Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, conquista il 3/o podio nelle cinque gare a squadre della stagione dopo il 2/o posto ...

Scherma - Coppa del Mondo : Italia seconda a Tauber. Le azzurre sconfitte dalla Russia in finale : Dopo averlo mancato ad Algeri, l’Italia torna sul podio nella prova a squadre di fioretto femminile di Coppa del Mondo a Tauber. Le azzurre hanno chiuso al secondo posto dietro alla Russia di una scatenata Inna Deriglazova, che fa il bis dopo il successo nella prova individuale di ieri. Il quartetto Italiano formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Erica Cipressa e Camilla Mancini è stato sconfitto dunque in finale dalle russe con il ...

Scherma Modica : 5 classificati per la Coppa Italia Nazionale : Al via la campagna di sensibilizzazione di Conad Scherma Modica per la raccolta del 5 x 1000. Cinque qualificati per la Coppa Italia Nazionale

Scherma - Filippo Allegrucci al Campionato italiano : PERUGIA " Ottimi risultati e qualche rimpianto per gli atleti della Scherma Grifo Perugia dopo il primo dei tre giorni dedicati alla Coppa Italia Giovani che si sta svolgendo a Casale Monferrato. ...

Scherma - Europei Under23 : l’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

Scherma - Europei Under23 : doppio oro per l’Italia nelle gare a squadre! Trionfo di sciabolatori e spadiste : La quarta giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) porta due medaglie d’oro all’Italia: nella gara a squadre di sciabola maschile e spada femminile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla sciabola maschile dove il quartetto azzurro formato da Dario Cavaliere, già oro nell’individuale, Francesco Bonsanto, Leonardo Dreossi e Federico Riccardi si laurea campione ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia forza 13. Azzurro protagonista a Verona : Ancora una volta la Scherma Italiana dimostra di essere uno sport nel quale il ricambio generazionale non manca davvero mai, con tantissimi ragazzi che hanno davanti a loro un futuro davvero ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia forza 13. Azzurro protagonista a Verona : Dopo aver entusiasmato agli Europei, l’Italia è grande protagonista anche ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona. Una rassegna iridata che si è chiusa oggi e la squadra azzurra ha conquistato ben tredici medaglie. Ancora una volta la Scherma Italiana dimostra di essere uno sport nel quale il ricambio generazionale non manca davvero mai, con tantissimi ragazzi che hanno davanti a loro un futuro davvero splendente. L’arma ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : ultima giornata senza medaglie per l’Italia : ultima giornata ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona. La chiusura era dedicata alle prove a squadre del fioretto, ma non sono arrivate medaglie per l’Italia. Nella prova femminile la vittoria è andata agli Stati Uniti, che hanno sconfitto in semifinale un sorprendente Singapore con il punteggio di 45-30. Al terzo posto ha chiuso la Germania, che ha superato l’Italia nella finale per la medaglia di bronzo per 45-42. Il ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : doppio podio azzurro nella sciabola! L’Italia conquista l’oro al maschile e il bronzo al femminile : L’Italia sale ancora sul podio ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Il Bel Paese conquista infatti due medaglie nelle gare a squadre della sciabola Under 20: l’oro al maschile e il bronzo al femminile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Partiamo dal maschile dove Matteo Neri, Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi e Raffaele Minischetti si laureano campioni del mondo dopo una ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : Italia senza medaglie nella quinta giornata : La quinta giornata di gara ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona si chiude senza medaglie per l’Italia. Oggi scendevano in pedana gli atleti della sciabola maschile e femminile categoria Cadetti. Sfiora il podio Benedetta Taricco, che è stata sconfitta ai quarti di finale dall’ungherese Lisa Pusztai per 15-11. La magiara ha poi conquistato la medaglia d’oro, battendo in finale la messicana Natalia Botello (al ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre due medaglie per l'Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l'Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa ...

