Scherma | azzurre spada terze a Dubai

Scherma - Coppa del Mondo : Italia seconda a Tauber. Le azzurre sconfitte dalla Russia in finale : Dopo averlo mancato ad Algeri, l’Italia torna sul podio nella prova a squadre di fioretto femminile di Coppa del Mondo a Tauber. Le azzurre hanno chiuso al secondo posto dietro alla Russia di una scatenata Inna Deriglazova, che fa il bis dopo il successo nella prova individuale di ieri. Il quartetto Italiano formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Erica Cipressa e Camilla Mancini è stato sconfitto dunque in finale dalle russe con il ...

Scherma - Grand Prix Budapest 2018 : dieci spadiste azzurre accedono al tabellone principale - al maschile avanzano in sei : Si sono svolte le gare di qualificazione del Grand Prix di spada di Budapest, valido per la Coppa del Mondo di Scherma. Saranno complessivamente sedici gli azzurri che saliranno in pedana domani per il tabellone principale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal settore femminile, dove si qualificano dieci italiane. Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Giulia Rizzi erano già ammesse di diritto in base al ranking, mentre Roberta ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : l’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : successo della rumena Bianca Pascu. Azzurre deludenti - nessuna supera gli ottavi : Delusione azzurra nella gara individuale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Sulle pedane di Atene infatti nessuna italiana riesce a superare gli ottavi di finale, dove si ferma Rossella Gregorio, il cui nono posto è quindi il miglior piazzamento delle nostre atlete. Primo successo in Coppa del Mondo per la rumena Bianca Pascu, grande sorpresa odierna, che dopo aver superato la campionessa del Mondo, l’ucraina Olga Kharlan, per 15-13 e ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : successo della rumena Bianca Pascu. Azzurre deludenti - nessuna supera gli ottavi : Delusione azzurra nella gara individuale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Sulle pedane di Atene infatti nessuna italiana riesce a superare gli ottavi di finale, dove si ferma Rossella Gregorio, il cui nono posto è quindi il miglior piazzamento delle nostre atlete. Primo successo in Coppa del Mondo per la rumena Bianca Pascu, grande sorpresa odierna, che dopo aver superato la campionessa del Mondo, l’ucraina Olga Kharlan, per 15-13 e ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia conquista l’oro nella spada femminile - azzurre d’argento nel fioretto : l’Italia conquista altre due medaglie agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). La nona giornata, riservata alle gare a squadre per gli Under 20, vede le azzurre conquistare l’oro nella spada e l’argento nel fioretto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla spada femminile, dove l’Italia si conferma la nazione faro e conquista il titolo contentale. Il quartetto formato ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : altre due medaglie azzurre. Fiorettiste d’oro e sciabolatori d’argento : Quarta giornata di gara ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. altre due medaglie azzurre nella categoria Cadetti: le Fiorettiste conquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento. Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza le azzurre ...