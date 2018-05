Scaletta del concerto di Niall Horan a Bologna per il Flicker World Tour 2018 | orari e

U2 - tour dagli Usa all’Italia/ Scaletta primo concerto dell'eXPERIENCE+iNNOCENCE : ieri esordio a Tulsa : La band irlandese ha cominciato ieri sera da Tulsa negli Stati Uniti il loro nuovo tour che li porterà a ottobre in Italia per quattro date al Forum di Assago(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:38:00 GMT)

Svelata la Scaletta degli U2 per i concerti 2018 con tante rarità nella prima data dell’Experience+Innocence Tour (video) : La scaletta degli U2 per i concerti 2018 è stata ufficializzata con la prima data dell'Experience+Innocence Tour in scena il 2 maggio al Bok Centre di Tulsa Oklahoma. Con uno spettacolo altamente tecnologico che permette al pubblico attraverso una app di sperimentare la realtà aumentata, gli U2 hanno dato il via alla prima leg del Tour, che li vedrà impegnati in Nord America per 15 concerti prima di raggiungere l'Europa in autunno, a ottobre ...

Concerto del Primo Maggio a Taranto in diretta dalle 14 : la Scaletta con Emma e tanti altri : Il Concerto del Primo Maggio a Taranto accoglierà sul palco alcuni dei grandi nomi della musica italiana. Doppio, quindi, l'appuntamento con la musica della Festa dei Lavoratori, che ripropone anche la storica manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma. A condurre la kermesse pugliese saranno ancora Valentina Petrini, Valentina Correani e Andrea Rivera, con la new entry Martina Dell’Ombra. La location scelta è il Parco Archeologico delle ...

Ospiti e Scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma - in diretta su Rai3 e sui social : Gli Ospiti e la scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma rivelano che la manifestazione sarà aperta da Indigo Face, per terminare con Fatboy Slim, headliner internazionale dello storico Concertone di Roma. A guidare la kermesse organizzata dai sindacati nel giorno della Festa dei lavoratori saranno Lodo Guenzi di Lo Stato sociale e Ambra Angiolini. L'appuntamento con il Concertone si terrà nell'immancabile cornice di Piazza San Giovanni ...

Gemitaiz Concerti 2018 : date del tour e Scaletta canzoni : Per questo 2018 il cantante Davide De Luca, meglio conosciuto da tutti come Gemitaiz non prevede Concerti, ma noi speriamo che ben presto qualche data verrà annunciata. Lo scorso 20 aprile, è uscito il suo nuovissimo album, intitolato “Davide”, che ha dato alla luce ad un tour promozionale che sta avendo luogo in questi giorni. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e di vedere quali sono le possibili date del futuro tour di Gemitaiz. ...

Scaletta del concerto di Max Nek e Renga all’Arena di Verona il 28 aprile : orari e ultimi biglietti : Sabato 28 aprile il concerto di Max Nek e Renga all'Arena di Verona, per la conclusione del tour congiunto prima dei nuovi concerti estivi. Questa sera a Verona una grande feste in musica in compagnia del trio più amato d'Italia degli ultimi mesi: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga suoneranno all'Arena di Verona, per il loro progetto iniziato a gennaio Duri da battere. Sul palco dell'Arena di Verona, Max Nek e Renga proporranno uno ...

Vasco Rossi/ "Modena Park una seduta psicanalitica. E sulla Scaletta del Vasco Non Stop Live..." : Vasco Rossi svela i dettagli sulla scaletta del Vasco Non Stop Live e, in un'intervista, lancia frecciatina ai colleghi parlando di beneficienza pubblica.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:10:00 GMT)

Le prove di Vasco Rossi anticipano la Scaletta del nuovo tour VascoNonStop Live 2018? (Video) : Tempo di ultime prove di Vasco Rossi nel suo studio di Los Angeles insieme alla superband che lo accompagnerà nel nuovo tour negli stadi: le immagini mostrate dallo stesso rocker sui social sembrano anticipare qualcosa della scaletta del VascoNonStop Live 2018, lo spettacolo con cui tornerà in scena dopo il trionfo di Modena Park per portare i suoi classici nei maggiori stadi italiani. Le ultime prove in studio col direttore artistico Vince ...

ancora Beyoncé-show al Coachella prima del tour con Jay-Z : i video dell'esibizione - GUARDA / Scaletta : ... che a partire dal prossimo 6 giugno la vedrà condividere il palco con Jay-Z per una serie di concerti in tutto il mondo. La tournée partirà da Cardiff, nel Regno Unito, e arriverà in Italia il 6 ...