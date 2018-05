Sassuolo Sampdoria Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Sassuolo-Sampdoria : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite Sky Go per gli abbonati Sky e Premium Play per gli abbonati Mediaset. probabili formazioni Iachini ...

Serie A Sassuolo - Magnanelli : «Sampdoria? Una partita complicata» : Sassuolo - Francesco Magnanelli suona la carica in casa Sassuolo : 'Ognuno di noi sa benissimo cosa non è andato contro il Crotone. Probabilmente abbiamo giocato con un pizzico di superficialità, non ...

Sampdoria - tra calciomercato e Sassuolo : le ultime importanti novità : Fabio Quagliarella e Duván Zapata hanno parzialmente lavorato con il gruppo, buone notizie in casa Sampdoria. Questa la notizia di giornata in arrivo dalla seduta del mattino al “Mugnaini” di Bogliasco, in cui la squadra, dopo una riunione tecnica in sala video, ha proseguito le esercitazioni in vista del Sassuolo, concluse con una partitella a tema. All’allenamento hanno preso parte i Primavera Ibourahima Balde, Titas Krapikas, Ognjen ...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Bologna Atalanta 0-0 - Crotone-Sampdoria 2-0 Sassuolo-Spal 0-1 Le dirette dalle 15 : Tra zona Europa League e zona salvezza si giocano altre sfide importanti nel pomeriggio di serie A: Bologna-Atalanta Segui la diretta Crotone-Sampdoria Segui la diretta Sassuolo-Spal Segui la diretta

Serie A - Fiorentina-Chievo 1-0 - Sampdoria-Udinese 2-1 - Sassuolo-Lazio 0-3 : Fiorentina-Chievo 1-0 Tante occasioni sprecate e alla fine alla Fiorentina basta un gol al 6' di Biraghi , gran botta all'incrocio, per battere il Chievo. Dopo il gol del terzino gli ospiti vanno ...