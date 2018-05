Sassuolo-Sampdoria 1-0 | il tabellino

Serie A - Il Sassuolo batte la Sampdoria e si salva : 1-0 al Mapei Stadium : Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente; quelli di Sky su SkyGo con analoghe ...

Sassuolo-Sampdoria 1-0 : Politano regala la salvezza agli emiliani : Obiettivo centrato: il Sassuolo batte 1-0 la Sampdoria e festeggia l'aritmetica salvezza , se le squadre a 34 dovessero fare 6 punti e raggiungere i neroverdi a 40 resterebbe dietro il Bologna, che ...

Diretta / Sassuolo Sampdoria (risultato finale 1-0) streaming video e tv : Sassuolo aritmeticamente salvo : Diretta Sassuolo Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicata: i neroverdi si giocano la salvezza, i blucerchiati l'Europa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:47:00 GMT)

Sassuolo-Sampdoria 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/11 Alessandro Fiocchi/LaPresse ...

Sassuolo-Sampdoria 1-0 - arriva la salvezza per i neroverdi : addio Europa League per i blucerchiati [FOTO] : 1/11 Alessandro Fiocchi/LaPresse ...

Sassuolo - Sampdoria 1-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match cronaca in tempo reale Qui Sassuolo Iachini deve rinunciare agli infortunati Biondini, Lirola e Goldaniga. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Duncan e ...

Sassuolo-Sampdoria 1-0 : il risultato in diretta LIVE : Sassuolo-Sampdoria 1-0 68' Politano IL TABELLINO Sassuolo , 3-5-2, : Consigli; Lemos, Acerbi, Dell'Orco , 20' Peluso, ; Adjapong, Missiroli, Sensi, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. All. Iachini ...

DIRETTA / Sassuolo Sampdoria (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Politano! : DIRETTA Sassuolo Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicata: i neroverdi si giocano la salvezza, i blucerchiati l'Europa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:20:00 GMT)

Diretta / Sassuolo Sampdoria (risultato live 0-0) streaming video e tv : Politano sfiora il vantaggio : Diretta Sassuolo Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicata: i neroverdi si giocano la salvezza, i blucerchiati l'Europa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:23:00 GMT)

Sassuolo - Sampdoria 0-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match cronaca in tempo reale Qui Sassuolo Iachini deve rinunciare agli infortunati Biondini, Lirola e Goldaniga. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Duncan e ...

Sassuolo-Sampdoria | : Dalle 18, al Mapei Stadium, in campo neroverdi e blucerchiati: la squadra di Giampaolo cerca di restare attaccata al “treno” dell’Europa

Sassuolo-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Sassuolo-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Dopo le gare delle 15 continua il programma della 36^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sassuolo e Sampdoria che si affrontano in una gara molto importante per gli obiettivi di salvezza ed Europa League. La squadra di Giampaolo ci crede, con un successo può rimanere pienamente in corsa. Sassuolo-Sampdoria, le formazioni ufficiali Sassuolo: Consigli; Lemos, Acerbi, Dell’Orco; ...

Diretta/ Sassuolo Sampdoria streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Sassuolo Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicata: i neroverdi si giocano la salvezza, i blucerchiati l'Europa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:39:00 GMT)

Sassuolo - Sampdoria : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente; quelli di Sky su SkyGo con analoghe ...