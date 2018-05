Sassuolo | Iachini | ' Non era facile salvarsi Politano ha avuto difficoltà | ma poi'

Serie A Sassuolo - Iachini : «Salvezza? Pensiamo ad una partita alla volta» : REGGIO EMILIA - Beppe Iachini è pronto per la sfida casalinga tra il suo Sassuolo e la Sampdoria . Queste le sue parole sugli avversari: "La Sampdoria è una squadra con dei ragazzi che giocano insieme ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Dovevamo essere più cinici» : CROTONE - "Venivamo da una Serie positiva di otto risultati utili di fila e abbiamo eguagliato il record del Sassuolo in Serie A" . Così ai microfoni di Sky il tecnico dei neroverdi, Iachini , dopo la ...

Sassuolo - Iachini : 'Mancato cinismo' : Il tecnico del Sassuolo , Giuseppe Iachini , parla a Sky Sport dopo il ko di Crotone: 'Venivamo da otto risultati utili consecutivi, abbiamo eguagliato il record del Sassuolo in Serie A, oggi dovevamo partire forte e avere la stessa determinazione delle ...

Sassuolo - Carnevali : 'Futuro Iachini? Nessun problema' : Intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Crotone, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul futuro del tecnico Iachini : 'Sta facendo bene, prima dobbiamo portare al termine la stagione. Sul ...

Sassuolo - Iachini 'A Crotone sarà difficile - ma siamo diventati cinici' : Sassuolo - Per la salvezza aritmetica, al di là di una vittoria che lascerebbe il Crotone a -9 a 3 turni dalla fine, al Sassuolo potrebbe bastare anche un pari se la Spal dovesse perdere con l'Hellas ...

Serie A Sassuolo. Iachini : «A Crotone vogliamo fare risultato» : SASSUOLO - " Domani ci vorrà un'attenzione particolare su alcuni aspetti, serviranno atteggiamento e personalità importanti. Gara difficile, contro una squadra che sta bene, su un campo caldo" . Il ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «I ragazzi danno sempre il massimo» : REGGIO EMILIA - " Oltre ai risultati, valorizziamo giovani interessanti: tutto il gruppo ha creato i presupposti giusti per dare il proprio contributo. I ragazzi in settimana si impegnano al massimo e ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Continuare a lavorare per migliorarci» : REGGIO EMILIA - " Oltre ai risultati, valorizziamo giovani interessanti: tutto il gruppo ha creato i presupposti giusti per dare il proprio contributo. I ragazzi in settimana si impegnano al massimo e ...

Sassuolo - Iachini : 'Che crescita Politano! L'esclusione di Babacar...' : Giuseppe Iachini , tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina. 'Oltre al risultato, si valorizzano ragazzi interessanti. Tutto il gruppo - ha detto - ha creato i giusti presupposti per dare il proprio ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : Politano-gol - Iachini a un passo dalla salvezza : REGGIO EMILIA - Seconda vittoria di fila e salvezza ipotecata. Il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e rovina i piani europei di Pioli, che dopo il ko con la Lazio incassa un'altra pesante sconfitta. I ...

Sassuolo Fiorentina 1-0 - gol e highlights : decide Politano. Iachini vede la salvezza : Sassuolo-Fiorentina 1-0 41' Politano TABELLINO: Sassuolo , 3-5-2, : Consigli; Lemos , 76' Dell'Orco, , Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi , 64' Ragusa, , ...

Sassuolo-Fiorentina 1-0 : la squadra di Iachini ipoteca la salvezza - netto calo per i viola [FOTO] : 1/10 LaPresse ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Niente calcoli - servono punti con tutte» : Sassuolo - "Gara importante, ma noi dobbiamo cercare punti da tutte. Dobbiamo valutare le energie per capire chi mandare in campo, tutti però hanno dimostrato di essere pronti" . Così il tecnico del ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Con la Fiorentina niente calcoli» : Sassuolo - " niente calcoli: potrebbero bastare tre punti per la salvezza, forse più o forse meno. Non si può sapere". Così si esprime il tecnico del Sassuolo , Beppe Iachini , in vista del prossimo ...