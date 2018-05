Sarno | a 20 anni dalla tragedia ?«Io | sul tetto piangevo e pregavo»

Sarno - vent’anni dopo la frana può ancora uccidere : Le strisce chiare solcano le montagne, interrompono bruscamente la macchia scura del bosco e si inerpicano in orizzontale. Una, due, tante. Li chiamano sentieri di risalita, sono mulattiere, strade sterrate, ferite aperte nel verde. Le creano i commercianti di legname per portare più facilmente a valle gli alberi. Ma queste montagne circondano la v...

20 anni fa la tragedia di Sarno : Era il 5 maggio del 1998 quando un'enorme marea di fango spazzò via i comuni campani di Sarno , Siano, Quindici, Bracigliano e San Felice a Cancello, provocando la morte di 160 persone. " A vent' anni ...

Sarno 20 anni dopo - Mattarella : "Una tragedia favorita dallo sfruttamento del suolo" : Il Capo dello Stato: "Quelle immagini sono un monito per l'intera nazione, piogge di straordinaria portata non possono trasformarsi in un cataclisma"