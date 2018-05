Sanremo 2019 | torna Claudio Baglioni come direttore artistico e conduttore?

Festival di Sanremo 2019 - torna Claudio Baglioni? “E’ quasi fatta” : Sono passati appena tre mesi dalla fine della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018, ma vista l’imponente macchina organizzativa che comporta la kermesse...

Sanremo 2019 - Orfeo : "Baglioni vicino al bis" (video) : Se il giorno dopo la finale dell'edizione 2018 pareva solo un miraggio, esattamente 3 mesi dopo diventa realtà. Il timone del Festival di Sanremo 2019 vede la conferma quasi certa di Claudio Baglioni, ad affermarlo è il Direttore Generale della Rai, Mario Orfeo direttamente dal festival della televisione che si sta svolgendo a Dogliani (TO) con queste parole: E' un matrimonio che noi speriamo di continuare e mi auguro che Baglioni possa ...

Sanremo 2019 - Baglioni bis? 'E' quasi fatta'. L'annuncio del direttore Rai Orfeo : 'Baglioni condurrà Sanremo anche nel 2019? E' quasi fatta. Ho motivo di pensare che sia più di un augurio'. Lo ha detto Mario Orfeo, direttore generale della Rai, al Festival della Tv di Dogliani. ...

Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 con Hunziker e Favino? “Lo farei durare 2 settimane” : L'incredibile successo della sua prima edizione, con 11 milioni di spettatori e il 52.27% di share in media nelle cinque serate, hanno subito fatto di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 l'ipotesi più ambita dai vertici Rai per la prossima stagione. Partito in sordina, il Festival del cantautore romano ha battuto record di ascolti francamente impensabili alla vigilia, come ammesso dalla stessa dirigenza e perfino da Baglioni, che non ...

Sanremo 2019 - bis di Claudio Baglioni? : Claudio Baglioni verso Sanremo 2019? Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno del cantautore sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo Sanremo 2018 è stato un successo. Impossibile negarlo. Gli ascolti da record hanno visto trionfare il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni che sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo si è circondato della bravissima Michelle Hunziker e del sorprendente Pierfrancesco ...

Sanremo 2019 : presentano Claudio Baglioni - Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino? : Claudio Baglioni presenta il Festival di Sanremo 2019? Con queste parole Claudio Baglioni fa capire che molto probabilmente guiderà anche il Festival di Sanremo 2019: “Siamo alle avvisaglie. Però mi dico che il lusso ripetuto diventa peccato“. Quando parla di avvisaglie, il cantautore sembra riferirsi a contatti esistenti tra Baglioni e la RAI. Dunque, chissà […] L'articolo Sanremo 2019: presentano Claudio Baglioni, Michelle ...

BOOM! Sanremo 2019 verso il Baglioni bis - con Hunziker e Favino : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino “Bene, bravi, bis“. In Rai sembrano avere le idee chiare per il Festival di Sanremo 2019. L’obiettivo è quello di ripetere il successo del 2018 quando Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno conquistato quasi 11 milioni di italiani in media (pari al 52.27% di share) nelle cinque serate. E chi meglio dello stesso trio, avranno pensato, potrà ...

Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019? Rimpatriata con Hunziker - Favino e i vertici Rai a Roma : In Rai si lavora al ritorno di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019? L'ipotesi è più che plausibile, considerato il sorprendente e più che positivo riscontro di pubblico e critica della prima edizione targata Baglioni lo scorso febbraio. E soprattutto considerata la mancanza di alternative valide all'orizzonte, visto che già quella di puntare sul cantautore Romano è stata una scommessa al buio, sebbene riuscitissima. Sin dall'indomani ...

Claudio Baglioni - Hunziker e Favino pronti per Sanremo 2019? : Festival di Sanremo 2019: Baglioni, Hunziker e Favino di nuovo insieme? Come molti sapranno a Febbraio c’è stato Sanremo 2018 condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Un trio, che è riuscito a mettere d’accordo sia i critici e sia il pubblico a casa, il quale ha premiato il festival, facendogli raggiungere ascolti del tutto inaspettati. Tuttavia Claudio Baglioni, alle tante domande, che i giornalisti ...

Chi vorreste in gara a Sanremo 2019? Riki - Il volo - Scanu - Marco Carta - Iurato - Il Volo… : Il Festival di Sanremo si è appena concluso ma la scelta dei cantanti in gara è stata criticata da molti. Ma il pubblico chi avrebbe voluto vedere trai big? Abbiamo scelto i 10 giovani più amati e seguiti del momento, adesso tocca a voi decidere chi vorreste vedere in gara nella prossima edizione del Festival Di Sanremo. Potete scegliere tra: Marco Carta, Valerio Scanu, Riki, Lorenzo Fragola, Francesco Angelucci, Sfera Ebbasta, Deborah Iurato, ...

Laura Pausini spiega perchè non condurrà Sanremo 2019 : Festival di Sanremo: Laura Pausini ferita dalle critiche Laura Pausini è stata tra le protagoniste della scorsa edizione del Festival di Sanremo. La kermesse, sotto la conduzione a tre di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ha siglato un enorme successo in termini di pubblico, anche grazie agli ospiti internazionali e nostrani. Laura Pausini, inizialmente attesa per la prima serata del programma, aveva dovuto ...

Sanremo Young torna nel 2019? Antonella Clerici vince la sua sfida : Antonella Clerici, Sanremo Young vince la prima serata. Tornerà nel 2019? Antonella Clerici ha concluso ieri sera su Rai 1 il suo impegno con Sanremo Young. Il nuovo programma di Rai 1, partito subito dopo il Festival di Sanremo, in onda naturalmente in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, in questi 5 appuntamenti ha conquistato il pubblico. In particolare la prima e l’ultima puntata del programma sono state le più seguite di questa ...