Sangue in Inghilterra | due giovani uccisi a Londra e Liverpool

(Di domenica 6 maggio 2018) In, nel giro di poche ore, si sono consumate due morti violente, che hanno coinvolto due ragazzi, rispettivamente di 20 e 17 anni.A, un giovane è morto dopo essere stato accoltellato, alle quattro di ieri notte. Quando i paramedici e le forze dell'ordine hanno ricevuto la chiamata che li informava della presenza di un ragazzo ferito al centro di, in Hannover Street, sono intervenuti immediatamente. Il ventenne è stato subito portato in ospedale, ma poco dopo è morto per le ferite riportate. Lee Turner, sovrintendente della polizia, ha detto che "il crimine non sarà tollerato nel Merseyside e chi sarà trovato con un"arma sarà assicurato alla giustizia". Sono ora in corso tutte le indagini del caso.Nelle stesse ore, dall'altro lato dell', a Londa, un ragazzo di diciassette anni è stato ucciso con un colpo di pistola, nella zona Southwark. Quando ...