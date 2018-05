San Nicola | la festa parte dalla rievocazione storica | in attesa del grande corteo

Morte del piccolo Nicolas : “Lo abbiamo appena saputo”. Si infittisce il mistero sul soffocamento del bambino di appena 4 anni. Ma proprio poco fa l’indiscrezione peSantissima : “È stata iscritta nel registro degli indagati” : Secondo gli inquirenti c’è qualcosa che non torna. Parliamo delle indagini sulla Morte del piccolo Nicolas, bimbo di 4 anni, morto per soffocamento il 23 aprile. Da quello che però emerge in queste ultime ore, come riporta anche la Gazzetta di Modena: “La mamma del piccolo, Anna Beltrami, ha ricevuto un avviso di garanzia in cui si parla di omicidio volontario aggravato contro il discendente. La Procura, guidata da Lucia Musti, vuole ...

San Nicola a Bari - corteo con danze acquatiche e le frasi di don Tonino Bello : show con 500 figuranti : In tutto 500 figuranti, sei quadri in movimento e due spettacoli. Ci saranno ginnasti e ballerini in bodypainting, danzatrici aeree e ballerini di capoeira. Tre sfere in cartapesta porteranno le ...

Studio Santonicola : convegno del 21 maggio a Milano : Lo Studio legale Santonicola prosegue nella sua attività di tutela dei diritti dei docenti della terza fascia. L’ultimo comunicato stampa inoltrato alla nostra redazione intende aggiornare tutti gli assistiti cerca un evento in lavorazione. Il prossimo (26 maggio*) si terrà a Milano un convegno per illustrare tutte le strategie legali utili da adottare per il […] L'articolo Studio Santonicola: convegno del 21 maggio a Milano proviene ...

San Nicola ponte tra Santa Sede e Russia : il 7 luglio Bergoglio a Bari. Invitato Kirill : sarà il secondo storico incontro? : Bari e il suo patrono San Nicola come ponte di dialogo tra la Santa Sede e la Russia. È quello che sta avvenendo in questi ultimi anni dopo il primo abbraccio tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill, avvenuto a L’Avana nel 2016. C’è chi ipotizza che il secondo incontro possa avvenire il 7 luglio prossimo quando Bergoglio sarà a Bari per una giornata di preghiera ecumenica per la pace in Medio Oriente, un tema che sta molto a cuore ...

Film su San Nicola al cinema - crowdfunding di Antonio Palumbo : Così il regista Antonio Palumbo , ispirato da questa sacra missione, ha deciso di raccontare la vita di San Nicola al mondo, affiancandosi alla Oz Film Produzioni che ha abbracciato volentieri l'...

RISULTATO SERIE B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : intervallo al San Nicola (38^ giornata) : Risultati SERIE B, Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi: oggi venerdì 27 aprile si giocano Venezia Palermo e Bari Entella (38^ giornata)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 21:44:00 GMT)

Unicobas Scuola & Università : Santonicola e Esposito battono il MIUR : Santonicola RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA Scuola, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK Grande vittoria ottenuta dai responsabili provinciali dell’area legale dell’Unicobas Scuola e Università Napoli, avv. Ciro Santonicola e Aldo Esposito. ABILITAZIONE COMPARTO AFAM. RICORSO INDIVIDUALE URGENTE, MOTIVATO DALL’AMMISSIONE AL CONCORSO SEMPLIFICATO E GIUDIZI DI ...

Il pane del 'pellegrino' in onore di San Nicola : i Panificatori baresi pronti per la festa : Nel mese di maggio i Panificatori promuoveranno il pane del 'pellegrino', nominato così per i tanti fedeli che raggiungono Bari per i festeggiamenti del Santo tanto amato in tutto il mondo. Il pane è ...

Tra 'devozione' dei veterani e curiosità per i più giovani - in coda per il casting del Corteo Storico di San Nicola : Approfondimenti Corteo Storico di San Nicola, bando biennale vinto dalla Doc Servizi: Barucchieri direttrice artistica 22 marzo 2018 Corteo Storico di San Nicola 2018, tornano le selezioni per ...

Bari - 17 arresti nel clan Capriati : “Controllo del porto e pizzo ai commercianti per la festa di San Nicola” : Il controllo del porto di Bari, il pizzo ai commercianti della sagra di San Nicola, lo spaccio di droga. Sono alcune delle accuse di cui devono rispondere le 17 persone arrestate nella notte di giovedì a Bari durante un’operazione della polizia, ritenute dagli investigatori esponenti di spicco e gregari del clan Capriati, attivo nel Borgo Antico e in altri quartieri della città. Per 14 di loro è scattato il carcere, mentre gli altri ...

Studio Santonicola : stato del contenzioso : Lo Studio legale Santonicola, venendo incontro alle richieste dei diversi interessati, ha redatto un comunicato stampa in cui viene fatto il punto sui ricorsi al TAR Lazio per poter accedere al concorso semplificato previsto dalla fase transitoria. L’informativa è diretta ai docenti non abilitati iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Nel comunicato viene […] L'articolo Studio Santonicola: stato del contenzioso ...

Bari - corteo di San Nicola : dal 19 aprile via ai casting per figuranti e acrobati : ... le acrobate e performers Ada Ossola, Maria Agatiello e Paola Quistini con le quali in passato ho condiviso numerosi progetti in tutto il mondo. Posso inoltre anticipare la preziosa collaborazione ...

Mobilità di fase B : Studio Santonicola vince ricorso al Tribunale di Napoli : Gentili docenti Con ricorso, al giudice del lavoro di Napoli, un docente di ruolo chiedeva riconoscersi il diritto ad ottenere il trasferimento sul posto di sostegno, scuola primaria, classe di concorso EH sostegno minorati psicofisici nella Provincia di Napoli, ambito Campania 0022, coincidente con quello di residenza o comunque in un ambito indicato tra le […] L'articolo Mobilità di fase B: Studio Santonicola vince ricorso al Tribunale ...