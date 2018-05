La Scuola Primaria 'S.Domenico' e CD Fos San o alle Finali Interregionali Giochi Studenteschi di Dama a Varazze : Per la cronaca la gara tra le Primarie è stata dominata dai Valdostani, con 4 squadre ai primi 4 posti: vittoria di Aosta 1 con 16 punti, davanti a Aosta 2 e S.Orso Aosta con 15 punti, mentre Aosta 3 ...

Nocera Inferiore. Il 6 maggio oratorio San Domenico Savio in festa : oratorio in festa a Nocera Inferiore (Salerno) domenica 6 maggio. Giochi a squadra ed attività ricreative per tutti i bambini della scuola