Samsung Galaxy S10 | uno smartphone che va ' oltre' | ecco le anticipazioni

Addio Bixby con Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ma forse è meglio così : Alzino la mano tutti coloro che con Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in prima distribuzione in Europa si aspettavano subito l'assistente vocale Bixby sul loro telefono. Le attese sono state nuovamente "disattese" e l'utile servizio è il grande assente del corposo aggiornamento software che pure introduce la nuovissima Samsung Experience 9.0. Bisogna forse mettersi l'anima in pace? A questo punto pensiamo davvero di si. Come raccontato in ...

Passato da TENAA il Samsung Galaxy S8 Lite : ecco di che device si tratta : Potrebbe presto esserci spazio per il Samsung Galaxy S8 Lite, variante depotenziata dell'ex top di gamma sudcoreano, che non è escluso si presenti sotto tutt'altro nome, ribattezzandosi come 'Samsung Galaxy Dream-Lite'. Finché la cosa non sarà confermata, continueremo a chiamarlo Samsung Galaxy S8 Lite, anche per una questione di immediatezza e comodità. Il prossimo device, fresco di certificazione TENAA, viene identificato col product-code ...

Samsung Pay : arriva Bixby Shopping su Galaxy S9 e il programma Cashback : Samsung ha annunciato nuove funzionalità per il suo sistema di pagamento in mobilità Samsung Pay, che sfruttano l’assistente vocale Bixby per Galaxy S9 e un programma Cashback.Lo smartphone è un dispositivo ormai sempre più integrato nella vita comune degli essere umani, e effettuare pagamenti in piena mobilità con il proprio telefono è di fatto una delle principali novità del 2018.Oggi l’azienda coreana Samsung ha annunciato un paio ...

Samsung Galaxy Note 8 - Mate 10 Lite e iPhone 6 nelle offerte Trony : prezzo dal 4 maggio : Saranno disponibili fino al prossimo 10 maggio, solo ed esclusivamente online, le nuove offerte Trony che tra gli altri device, consentiranno di acquistare un Samsung Galaxy Note 8, un Huawei Mate 10 Lite o un iPhone 6 a prezzo più basso rispetto a quelli che sono gli standard della famosissima catena. Proviamo ad analizzare pertanto le singole promozioni, in modo tale da capire se valga la pena procedere, oppure se è possibile individuare altre ...

Samsung Galaxy S10 Beyond : primi rumors sul nuovo dispositivo/ Camera frontale 3D e senza notch? : Samsung Galaxy S10 Beyond: primi rumors sul nuovo dispositivo. Camera frontale 3D e senza notch? Alcune indiscrezioni sul nuovo telefonino della multinazione coreana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:10:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : ecco l’aggiornamento che corregge i problemi in chiamata : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono finalmente l'aggiornamento che risolve i problemi di stabilità in fase di chiamata. Non dovrebbe più capitare quindi che la conversazione si silenzi improvvisamente o che la voce arrivi a scatti L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: ecco l’aggiornamento che corregge i problemi in chiamata proviene da TuttoAndroid.

Primo video sul Samsung Galaxy S7 con aggiornamento Oreo ufficiale : ecco l’anteprima : Il mese di maggio è partito con il botto per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un Galaxy S7 Edge in circa due anni di vendite, considerando il fatto che sono arrivate le prime segnalazioni in giro per il mondo da parte di coloro che hanno già avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. In attesa di riscontri anche dall'Italia, dopo le informazioni preliminari che abbiamo condiviso ...

Samsung Galaxy S9 : presto derby col Note 9 - le anticipazioni sull'atteso phablet : Samsung Galaxy S9 presto potrebbe avere un concorrente in casa. A lungo il dubbio è stato se preferirlo ad iPhone X, adesso però si aprono nuove prospettive perchè anche in questo 2018, come accade più o meno ogni anno a questo punto, ci si chiede se sia il caso di puntare sul top di gamma del colosso coreano o attendere che esca il suo nuovo phablet. Una scelta non facile, ma che potrebbe essere influenzata anche da aspetti che stanno ...

Samsung regala poco più di 500 dollari di acquisti in-app sul Galaxy Apps : Fino al 16 maggio Samsung regala un totale di più di 500 dollari di acquisti in-app per moltissimi giochi presenti sul suo Galaxy Apps, in modo da invogliare gli utenti a utilizzare il suo negozio virtuale. L'articolo Samsung regala poco più di 500 dollari di acquisti in-app sul Galaxy Apps proviene da TuttoAndroid.

Anticipato il Samsung Galaxy S10 per colpa del Galaxy X? Le ultime ipotesi : Prendono una piega decisamente importante le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S10, di cui il magazine sudcoreano 'The Bell' avrebbe affermato sarà presentato in anticipo, a cavallo del mese di gennaio prossimo. C'è una spiegazione logica a quanto appena descritto: il colosso di Seul avrebbe avviato la richiesta di fornitura della componentistica interna destinata al Samsung Galaxy S10 per il mese di ottobre, e del Galaxy X per quello di ...

Più novità del previsto col Samsung Galaxy Note 9 : ecco in cosa si evolverà : Potrebbe non dispiacere affatto il Samsung Galaxy Note 9, stando alle ultime indiscrezioni divulgate dal sempre preparato Ice Universe su Twitter. Non si configurerà come una semplice evoluzione dell'attuale Note 8; il prossimo esponente del segmento phablet del colosso di Seul regalerà, stando a quanto suggerito dal leaker, una serie di novità davvero niente male, che terranno col fiato sospeso gli appassionati della linea (che aspettano ormai ...