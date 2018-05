Salvini e Berlusconi | ipotesi di rottura?

Confalonieri : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi. Salvini? Non è così male - io un po’ leghista” : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi“. A dirlo è il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri in un incontro al Festival della Tv di Dogliani: “Renzi ha 40 anni, Berlusconi ne ha 80. potrebbe essere il suo erede a meno che non ne esca un altro”, ha detto Confalonieri. “Certo l’Italia è un Paese dove uno prima piace e poi non piace più. Adesso Renzi è diventato un po’ il Berlusconi dell’altra ...

Governo - Di Maio : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme”. “Nuovo Voto? Ballottaggio tra noi e Salvini” : “Io non ce l’ho con Mattarella ce l’ho con questi partiti che l’hanno messo in queste condizioni. Noi abbiamo lavorato per cinquantacinque giorni per un Governo politico che rispettasse il voto degli elettori il più possibile ed invece ci ritroviamo ancora una volta a parlare di governi tecnici, di scopo: qui c’è un serio problema politico rappresentato da Renzi e Berlusconi che vogliono ancora una volta uno di quei ...

Governo - Di Maio a Salvini : “Noi mai con Berlusconi. La Lega nega voto per guai finanziari”. Lui risponde : “Sono insulti” : La Lega insiste per cercare un dialogo con i 5 stelle e far partire un Governo, Luigi Di Maio ribadisce l’insormontabile veto su Silvio Berlusconi. Quindi chiede il voto anticipato e alza i toni. “Si è piegato all’ex Cavaliere solo per le poltrone”, scrive su Twitter in mattinata rilanciando un post del leghista del 2012 in cui diceva “no a possibili assi con Forza Italia”. Poi sul Blog delle Stelle rilancia: ...

Di Maio : "Renzi - Berlusconi e Salvini ci hanno sabotato" : Luigi Di Maio accusa gli interlocutori con cui si è confrontato in questi due mesi di averlo sabotato. Nemmeno stavolta il Movimento 5 Stelle riuscirà ad andare al governo, a quanto pare, e secondo quanto racconta il candidato premier pentastellato ospite del salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta, il disegno era chiaro sin dall’inizio. "Sapevo delle difficoltà - ammette Di Maio - ma non mi sarei mai immaginato che sarebbe stato impossibile". ...

Luigi il paranoico si inventa complotti : accerchiati da Renzi - Berlusconi e Salvini : Roma Non sarà forse la cronaca, e neppure la storia, a farci sapere un giorno chi davvero 'muove i fili' delle Stelle, cinque o più; quale sia il programma 'da remoto' ovvero l'algoritmo 'Beta' che ...

Matteo Salvini - il sondaggista Weber di Ixè : 'Inversione di tendenza' - la Lega si sta mangiando Silvio Berlusconi : La Lega si sta mangiando Forza Italia , e per tutto questo 'renderà Matteo Salvini molto più generoso con Silvio Berlusconi '. Secondo Roberto Weber , sondaggista e presidente dell'istituto Ixè , ...

Governo - Salvini : farò il possibile fino all'ultimo - Stoccata di Di Maio : prende in giro italiani - schiavo di Berlusconi : Salvini: "Pronti a dialogo con M5s per riforme" - Matteo Salvini si era detto pronto al dialogo con i Cinque Stelle. "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi ...

Governo - Salvini tende la mano a M5s : “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio : “No - sei schiavo di Berlusconi” : Governo, Salvini tende la mano a M5s: “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio: “No, sei schiavo di Berlusconi” Il leader della Lega, da Genova per l’Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. “Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari”. Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo […]

Governo. Salvini : "Accordo solo con M5S". Di Maio : "Ti sei piegato a Berlusconi. Subito al voto" : Il Pd intanto - tramite un documento dei renziani (che ha creato nuovi malumori all'interno del partito) - esclude qualsiasi fiducia a un esecutivo guidato da Salvini e Di Maio

Di Maio : "Salvini ha cambiato idea su Berlusconi per le poltrone" : Matteo Salvini crede ancora che un governo con il Movimento 5stelle sia possibile. O meglio lui ci proverà fino all’ultimo minuto dicendosi disponibile già da oggi pomeriggio a sedersi a un tavolo con Luigi Di Maio.“Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita itala che ho visto a Euroflora. Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo governo che è un parto”ha detto stamattina il leader della Lega a margine della sua visita a ...

Salvini : "Governo è un parto : accordo con M5s o voto"/ Di Maio : "Piegato a Berlusconi" : l'analisi di Giorgetti : Salvini boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "dialogo con M5s o voto”: sulla legge elettorale..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:50:00 GMT)

Governo : Cancelleri - Salvini? Scelga tra futuro o stampella Berlusconi (2) : (AdnKronos) - Per il pentastellato quella di un Governo con Forza Italia è "un'ipotesi che non è mai stata presa in considerazione, è una cosa fuori da ogni logica. Se Salvini vuole continuare a fare la stampella di Berlusconi faccia pure ma a noi non interessa". Chiusa la porta a Forza Italia, semb