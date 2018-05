Russia | rilasciato l' oppositore Navalni

Russia - proteste contro Putin. Rilasciato Alexey Navalny : Aggiornamento domenica 6 maggio 2018 - Il leader dell'opposizione Alexey Navalny , organizzatore delle manifestazioni di ieri contro l'insediamento al Cremlino di Vladimir Putin, è stato Rilasciato . Era stato arrestato per partecipazione a manifestazioni non autorizzate e resistenza a pubblico ufficiale.Sabato di proteste contro PutinSabato 5 maggio 2018 - Lunedì prossimo, 7 maggio, a meno di due mesi dal suo trionfo elettorale, Vladimir Putin ...

