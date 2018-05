Russi nell' Atlantico | Donald resuscita la Seconda Flotta

Lotta - Europei 2018 : Russia mattatrice con tre vittorie nello stile libero a Kaspiisk - due ori anche per l’Azerbaijan : La Russia e l’Azerbaijan monopolizzano i podi nella sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). I padroni di casa hanno conquistato tre ori e due argenti nelle prime cinque finali dello stile libero, consolidando il proprio predominio nel medagliere. Ma gli azeri hanno fatto la voce grossa con due ori e tre bronzi, occupando il podio in ogni categoria. Nei -57 kg a prendersi la scena è stato l’azero Giorgi ...

Russia - almeno mille persone arrestate nelle proteste anti-Putin : almeno mille persone sono state fermate dalla polizia russa, in diverse città del Paese, durante le numerose proteste anti-Putin. Lo fa sapere l'ong Ovd-Info, precisando che soltanto a Mosca sarebbero ...

Lotta - Europei 2018 : Bulgaria sugli scudi - due ori nella lotta femminile. Quattro podi in un giorno per la BieloRussia : Bulgaria sugli scudi nella quinta giornata degli Europei 2018 di lotta a Kaspiisk (Russia). Il programma della lotta femminile si è chiuso con due ori per la squadra bulgara, mentre la Bielorussia ha piazzato Quattro atlete sul podio senza alcuna vittoria e la Russia ha continuato ad incrementare il suo già cospicuo bottino. nella categoria -57 kg ha trionfato la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, che ha sconfitto con un netto 6-0 in finale la ...

Motocross - GP Russia 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying race - quinto Tony Cairoli. Nella MX2 assolo di Jonass : L’olandese Jeffrey Herlings (KTM) vince una combattuta Qualifying race del Gran Premio di Russia a Orlyonok (clicca qui per programma e tv). Il leader della classifica iridata inizia con il piede giusto anche questo weekend di gare, superando la resistenza del trittico belga composto da Jeremy van Horebeek (Yamaha) che chiude ad appena 1.5 secondi, Julien Lieber (Kawasaki) a 3.2 e Clement Desalle (Kawasaki) a 4.0. Quinta posizione per il ...

ZDF : la centrale nucleare galleggiante rafforzerà le ambizioni della Russia nell'Artico - : I lavori alla centrale nucleare galleggiante "Academician Lomonosov", del valore di quasi 500 milioni di euro, sono iniziati nel 2010. Si tratta dell'unica del suo genere al mondo ed è l'orgoglio degli sviluppatori russi.La centrale nucleare fornirà energia alle zone remote dove sono presenti piattaforme di perforazione o impianti di desalinizzazione dell'acqua marina. Lo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Russia padrona a Tauber. Riscatto azzurro nella prova a squadre : Nel weekend è ripartita la Coppa del Mondo di Scherma. A Tauber è stato il fioretto femminile ad essere protagonista e anche sulle pedane tedesche si è ricominciato con una Russia a far da padrona e con un’Italia un po’ sottotono e che si è riscattata con la prova a squadre. La regina a Tauber è stata ancora una volta Inna Deriglazova, che ha sconfitto in finale la sudcoreana Jeon Hee Sook con il punteggio di 13-12. La campionessa ...

Var e Russia 2018 : ufficiale - anche Orsato nella lista per il Mondiale : La Coppa del Mondo di Russia prenderà il via allo stadio Luzhniki di Mosca giovedì 14 giugno con Russia-Arabia Saudita , ore 17 italiane, e terminerà il 15 luglio nella stessa sede , e alla stessa ...

Judo - Europei 2018 : dominio francese nell’ultima giornata a Tel Aviv - ma la Russia prevale nel medagliere : La Francia fa la voce grossa nell’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Sono ben due le medaglie d’oro conquistate dai transalpini nelle categorie di peso che hanno chiuso il programma della competizione. Il trionfo più significativo riguarda la vittoria di Madeleine Malonga, che ha sconfitto la connazionale Audrey Tcheumeo nella finale della categoria -78 kg, brindando ad un podio che evidenzia il ...

Judo - Europei 2018 : Russia padrona a Tel Aviv! Tre ori nella prima giornata - gioia Kosovo con Gjakova : Russia padrona nella prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). Sono ben tre le medaglie d’oro conquistate dai russi nelle cinque categorie di peso in gara nella prima giornata della competizione. Ad issarsi sul gradino più alto del podio per prima è stata la russa Irina Dolgova, che ha tenuto fede al ruolo di favorita nella categoria -48 kg, battendo in finale l’ungherese Eva ...

Esperto : Russia e Cina devono essere alleati nella sfera militare - : "Io non sono un sostenitore dell'alleanza militare tra la Cina e la Russia, in quanto non esistono le condizioni necessarie e perché potrebbe portare a gravi conseguenze negative. Ma sono favorevole ...

Siria - la Russia esorta l'Occidente a non interferire nelle indagini sull'attacco chimico - : "Causa indignazione l'incessante e deliberata distorsione della realtà, che abbonda nelle dichiarazioni dei funzionari di un certo numero di paesi occidentali", ha detto la Zakharova, riferendosi in ...

Siria - pronte nuove sanzioni Usa contro Mosca. Macron : «Russia complice nell'uso di armi chimiche» : L'annuncio dell'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley e la condanna del presidente francese. Intanto c'è anche un nuovo progetto di risoluzione sulla Siria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia trionfa a Pesaro - vittoria stupenda nell’all-around! BieloRussia e Russia si inchinano : L’Italia ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica! Le Farfalle hanno trionfato alla Adriatic Arena di Pesaro e hanno mandato il visibilio il pubblico accorso in massa per assistere all’ennesimo show delle ragazze di Emanuela Maccarani che conquistano la prima vittoria stagionale nel massimo circuito dopo le tre medaglie raccolte a Sòfia due settimane fa. Alessia Maurelli e ...

Militari Russi non trovano nessun ricoverato per armi chimiche nell'ospedale di Douma - : Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il vice direttore del dipartimento operativo dello Stato Maggiore russo, il generale Viktor Poznihir. "I medici del centro russo, i rappresentanti della ...