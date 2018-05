algheroeco

: Rugby, importante vittoria in trasferta per l'Amatori - sardanews : Rugby, importante vittoria in trasferta per l'Amatori - SportLegalita : RT @a_dimaso: @forarmando @claudiogaudi @crismorabito @giomasso @Rugbymeet @OtticaVip @iomartello @valeamodeo @DPiervi @Raiworlds @FavaroSi… - a_dimaso : @forarmando @claudiogaudi @crismorabito @giomasso @Rugbymeet @OtticaVip @iomartello @valeamodeo @DPiervi @Raiworlds… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Per la cronaca nel secondo tempo sono state siglate solo mete. Già al primo minuto Tevdoradze se ne va in meta e Anversa ha trasformato per il 5-10. Gli algheresi però vengono raggiunti grazie ai 5 ...