Rugby femminile | Serie A 2018 | terminata la stagione regolare Tutti gli accoppiamenti

Rugby femminile - muore una ragazza in coma dopo un placcaggio - : Rebecca Braglia, 18enne atleta degli Amatori Parma, è deceduta all'ospedale Bufalini di Cesena. La giovane aveva riportato un trauma cranico durante un match giocato a Ravenna domenica 29 aprile

Tragica partita di Rugby femminile - diciottenne batte la testa e lotta per la vita in ospedale : batte la nuca con violenza durante una partita di rugby, ora la giovane Rebecca Braglia si trova in gravi condizioni. La 18enne ha battuto la nuca in campo durante una partita di rugby degli Amatori ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 17ma giornata. Definite le squadre che si giocheranno il titolo : Disputata la 17ma e penultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie A di Rugby femminile, che ha emesso alcuni verdetti interessanti, lasciando tuttavia ad un paio di partite dell’ultimo turno, il compito di delineare con precisione gli accoppiamenti della post season, di cui però si conoscono già tutti i nomi delle squadre che vi parteciperanno. Nel Girone 1 Colorno vince il big match di giornata contro il Monza e ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : risultati e classifiche della 16ma giornata. Doppia capolista nel gruppo 2 : Una Doppia capolista nel Girone 2 del campionato italiano di Serie A di Rugby femminile: Montevirginio Mini Rugby e Rugby Bologna 1928 sono pari a quota 69 punti dopo sedici giornate giocate e quando mancano solo due turni alla conclusione. Nel Girone 1 invece definita la prima piazza: Rugby Colorno precede il Valsugana Rugby Padova staccato di cinque lunghezze. Andiamo a scoprire i risultati della sedicesima giornata con le classifiche ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 15ma giornata. Montevirginio batte Frascati - Bologna in vetta : Matematicamente determinate cinque delle sei squadre che parteciperanno alla post season della Serie A di Rugby femminile: nel girone 1 avanti Colorno, che inanella la 15ma vittoria consecutiva con bonus offensivo battendo 94-5 Verona, Padova, che ha vinto addirittura 0-147 in casa del Cogoleto, e Villorba, che vince 5-56 in casa del Pavia. Completano il turno le inutili vittorie, ai fini play off, di Monza su Torino per 46-3 e di Treviso su ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 14ma giornata. Colorno implacabile - conferma Montevirginio : La 14ma giornata della Serie A di Rugby femminile, ha dato ulteriori segnali in chiave post season: nel Girone 1 il Colorno centra la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo e vola verso le semifinali del 27 maggio con dieci punti di margine sul Valsugana ed undici sul Villorba. Nel Girone 2 il Montevirginio conserva un punto di margine sul Bologna, mentre, in ottica barrage del 20 maggio, il Frascati conquista 4 punti fondamentali. ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i big match della 13ma giornata vanno al Villorba ed al Bologna : La 13ma giornata della Serie A di Rugby femminile, la prima dopo il positivo Sei Nazioni dell’Italia, vedeva due partite molto interessanti per quanto riguarda la lotta per accedere alla corsa Scudetto. Ricordiamo infatti che in ciascuno dei due gironi le prime classificate andranno in semifinale, mentre seconde e terze giocheranno un ulteriore turno preliminare. Nel Girone 1 i fari erano puntati sullo scontro tra Villorba e Valsugana: a ...

Rugby femminile - il ranking mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 : l’Italia conferma la settima piazza : La seconda vittoria consecutiva nel Sei Nazioni non soltanto consente all’Italia di guadagnare 3 decimi di punto, ma evita alle azzurre di perdere la settima posizione conquistata la scorsa settimana, confermando così la posizione più alta mai raggiunta dalla nostra selezione femminile nel ranking mondiale di Rugby. Ora bisogna guardare avanti: l’Australia dista 3.83 punti. La Francia conferma la terza piazza completando il Grand ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : altro trionfo azzurro! Battuta la Scozia nell’ultima partita - Italia quarta : Giornata da tregenda in quel di Padova: nell’ultima partita dell’intero Sei Nazioni (compresi anche quelli under 20 e uomini), la nazionale Italiana femminile coglie il secondo successo consecutivo, agguantando così la quarta piazza nel torneo. Battuta la Scozia per 26-12 sotto una pioggia incessante e su un campo che ormai era diventato puro fango. Gioia per Sara Barattin e compagne, abili a creare il buco nella prima parte di gara ...

Rugby femminile - il ranking mondiale aggiornato (12 marzo) : Italia in crescita - le azzurre sono settime! : Da quando è stato introdotto il ranking mondiale di Rugby anche al femminile, due anni or sono, mai l’Italia si era arrampicata così in alto: le azzurre, dopo la vittoria esterna in Galles, salgono dalla nona alla settima posizione, scavalcando, in un colpo solo, proprio Galles ed Irlanda, con quest’ultima che paga pesantemente la sconfitta interna contro la Scozia, anch’essa salita lì dove mai si era issata prima, in 11a ...

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby femminile 2018 : programma - orari e tv : Archiviata la prima vittoria nel torneo (evitato così il whitewash), ora l’Italia del rugby femminile deve evitare il cucchiaio di legno, potendo arrivare anche al quarto posto qualora dovesse battere la Scozia nell’ultima giornata del Sei Nazioni: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 5, dove si trova anche il Galles. Il torneo delle azzurre si chiuderà in casa: domenica 18 marzo alle ore 15.00, allo stadio Plebiscito ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Galles-Italia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di Rugby: oggi, domenica 11 marzo alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. Tutte le sfide dell’Italia del Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in differita ...