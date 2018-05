Roma | muore a 2 anni dopo un' operazione alle tonsille Il gip | ' Nuove indagini'

Roma - 22enne muore per overdose : su corpo una scritta col rossetto : Roma, 2 mag. , askanews, A Roma polizia e Procura stanno indagando sulla morte di un ragazzo Romano di 22 anni, G.D.V.P., tossicodipendente in cura al Sert, senza precedenti, deceduto ieri mattina ...

Roma - muore per un calcolo al rene : indagati 6 medici a Grottaferrata : È stata operata per togliere un calcolo al rene, ma è morta a poche ore di distanza dall'intervento. Sarà ora la Procura di Roma a fare luce sul decesso di Paola S., 43 anni, affetta da tetraplegia e ...

Roma - scontro auto-moto : muore 17enne : Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E’ successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una moto, è stato urtato da un'auto e si è poi schiantato contro un palo. T

Roma : Investito clochard - muore sul colpo : Roma – Altra vittima della strada a Roma. Incidente mortale ieri sera alle Terme di Caracalla poco dopo le 23. A perdere la vita sul colpo, in via Druso, un senza fissa dimora tra i 55 e i 60 anni. La salma e’ stata portata al Policlinico di Tor Vergata per l’identificazione. L’auto che l’ha travolto, per cause in corso di accertamento, e’ una monovolume guidata da un uomo di 45 anni. Procede il I Gruppo Trevi ...

Nuovo caso a Roma - muore a 54 anni per aneurisma addominale scambiato per ernia Video : Un Nuovo tragico caso, doppiamente sconvolgente perché sembra la copia di un fatto precedente avvenuto appena un mese fa, sempre a Roma. #Giorgio Orsini, 54 anni, è morto sabato 22 aprile per una diagnosi sbagliata. Ne sono convinti i familiari e con loro la procura capitolina che ha avviato un'indagine per omicidio colposo. La stessa cosa è successa a Daniela Sabbatini deceduta lo scorso 20 marzo [Video]. Queste due persone sono morte per un ...

Donna 49enne muore di aneurisma a Roma. Per i medici era un mal di schiena : Per i medici si trattava di una banale lombosciatalgia, ma alla fine Daniela Sabbatini, 49 anni, è deceduta a causa di un aneurisma all'aorta addominale. "Poteva salvarsi", dice la sorella Annamaria intervistata dal Corriere della Sera.La Donna accusava da giorni dolori ai reni e alla gamba sinistra. Al Policlinico Casilino di Roma le avevano diagnosticato nient'alto che un brutto mal di schiena, dimettendola. Ma le sue condizioni erano ...

Roma. Orrore all’Eur : Maria Cristina Olivi muore carbonizzata nelle Tre Fontane : E’ stata identificata la donna trovata carbonizzata all’Eur. E’ una romana di 49 anni. Si tratta di Maria Cristina Olivi,