Roma | maxi rissa tra ragazzi in un bar al Tufello | 26enne accoltellato

Roma - maxi blitz del primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio.I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Roma - Perotti e Strootman ko : contro il Chievo via al maxi turnover : Un rigore per tenere viva una flebile speranza, alla quale non sa nemmeno se potrà partecipare. Diego Perotti è in dubbio. Non solo per sabato , anzi, pressoché annunciato il forfait contro il Chievo, ...

Roma : Maxi Operazione a Prima Porta - 7 arresti : Roma – Sulla frazione di Prima Porta il rumore di un elicottero, servito da supporto alle operazioni dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia. I militari hanno concluso una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti – presso il Tribunale di Roma. Diretto dal Procuratore Aggiunto Lucia Lotti. Stanno dando esecuzione ad ...

RomaNO PRODI - SVALIGIATA LA CASA DI BOLOGNA/ Maxi furto o avvertimento? Ex premier ‘salvato’ dal Papa : ROMANO PRODI, a BOLOGNA SVALIGIATA la sua CASA in Piazza Santo Stefano: colpo da 30mila euro, maci furto o avvertimento? L'ex premier e moglie salvati dalla visita a Roma da Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Roma - il maxi gabbiano di Maupal chiede un posto all'Ama : Un gabbiano reale alto quasi due metri che chiede di essere assunto all'Ama. E' questa l'ultima installazione pittorica di Maupal, artista di Borgo celebre per il suo Papa supereroe.Il gabbiano di ...

Roma - rimosso dopo le polemiche il maxi manifesto di ProVita contro l’aborto : Il manifesto anti-aborto dell’associazione ProVita è stato rimosso. dopo le polemiche, il maxi-cartellone di sette metri per undici con l’immagine di un embrione e il monito “Sei qui perché tua mamma non ti ha abortito” affisso tre giorni fa sulla facciata di un palazzo a Roma è sparito. Il Comune aveva avvertito giovedì di aver già avviato indagini e allertato la polizia locale, come aveva poi ribadito anche la ...

Roma - il Real Madrid affonda per Alisson : arriva la maxi offerta : Roma, IL Real Madrid affonda PER Alisson- Il Real Madrid pensa al futuro e si prepara a tentare l’assalto ad Alisson. Come riportato dal quotidiano spagnolo “As”, le Merengues sarebbero pronte a tentare l’affondo deciso e concreto per il portiere brasiliano della Roma. L’estremo difensore capitolino avrebbe sorpassato la concorrenza di Donnarumma e di De […] L'articolo Roma, il Real Madrid affonda per Alisson: ...

L'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi ?Folla e maxi-schermi a Roma : Roma dà il suo ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Il ragazzo gentile della tv si è spento lunedì scorso dopo una emorragia cerebrale. La scomparsa del conduttore Rai ha di fatto commosso milioni di italiani e in migliaia ieri hanno voluto salutarlo in rigoroso silenzio con una visita alla camera ardente allestita in viale Mazzini. E migliaia di persone hanno letteralmente invaso piazza del Popolo oggi per dire addio a Frizzi. I funerali trasmessi ...