Roma | incendio in un' officina sulla Cassia | morto il meccanico rimasto ustionato

Roma - nuova opera di Sirante : Renzi come Enea fugge con Berlusconi sulle spalle. È “L’incendio del Nazareno” : Matteo Renzi al posto di Enea. sulle sue spalle il “padre” Silvio Berlusconi invece di Anchise. E ad accompagnarlo Matteo Orfini, calato nei panni del giovane figlio Ascanio. Lo street artist Sirante continua a incorniciare la politica italiana, dipingendone con tratti rinascimentali i protagonisti. Dopo “I Bari“, il quadro comparso in via dè Lucchesi a Roma a metà aprile e raffigurante Di Maio e Salvini mentre truffano ...

Roma : Capannone a fuoco - forse incendio doloso : Roma – Non si esclude l’ipotesi dolosa nell’incendio divampato ieri sera intorno alle 22 in un Capannone di 1.600 metri quadri. Capannone adibito ad archivio di contabilità e deposito cartaceo nel comune di Pomezia, in via dei Castelli Romani 50. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e il fabbricato risulta completamente distrutto. I Carabinieri di Pomezia intervenuti sul posto hanno già informato ...

Roma : incendio vicino Tangenziale est. Baracca a fuoco : Roma – Denso fumo nero si è innalzato sotto al ponte Lanciani, nei pressi della stazione di Roma Tiburtina. Una Baracca ha infatti preso fuoco nelle vicinanze della Tangenziale est della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Nel piazzale di terra dove si trovava il giaciglio abusivo sono visibili i segni di altri insediamenti ma, secondo quanto si apprende, non risulterebbero esserci ...

Roma : Istituto Darwin evacuato per principio d’incendio : Due addetti ai servizi leggermente intossicati Roma – L’Istituto scolastico IISS Darwin, sito in Via Tuscolana 388, è stato evacuato per un principio d’incendio divampato al suo interno. Le fiamme sarebbero partite in un cestino da bagno posto al terzo piano. L’episodio si è verificato poco prima delle 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che al loro arrivo hanno constatato che il personale docente e gli ...

Roma : Incendio al Qube - arrestato 49enne : Roma – Identificato l’uomo che la scorsa notte ha tentato di appiccare un Incendio nei locali della discoteca Qube, di via di Portonaccio. I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone lo hanno identificato dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale. Si tratta di un 49enne Romano.L’uomo è già noto alle forze dell’ordine anche come assuntore di stupefacenti, e abitante in un ...

Roma. Incendio in via Ascione un morto : Incendio in due baracche nella notte a Roma. Il rogo è divampato in un insediamento in via Ascione, in zona

Roma. Incendio in zona Camilluccia morta una donna : Un terribile Incendio ha provocato la morte di una donna a Roma. Il rogo è divampato in un’abitazione di via

Incendio in una palazzina vicino Roma : un morto carbonizzato : Fiamme nella notte in una palazzina di Albano Laziale, vicino Roma. Secondo quanto si è appreso, all’interno di una delle abitazioni interessate dal rogo è stato trovato un cadavere carbonizzato, probabilmente di un uomo. E’ accaduto nella notte in via delle Mole intorno all’1.30 . Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Castel Gandolfo e di Albano. Da chiarire le cause del rogo. L'articolo Incendio in una palazzina vicino ...

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.

Roma - incendio in appartamento : 2 intossicati : Dalle 20.25 circa squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo in via Marcello Provenzale n° 66 per l'incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di quattro ...