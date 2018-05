Roma | Alisson | ' Dobbiamo chiudere la gara'

Diretta/ Cagliari-Roma - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Deiola e Farias spaventano Alisson : Diretta Cagliari Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del delicato posticipo di Serie A.

Roma - Baldissoni : 'Pallotta? Forse gli è scappata qualche parolina di troppo. Su Alisson - Florenzi e Di Francesco...' : Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha concesso un'intervista a Sky Sport , nella quale ha toccato anche diversi argomenti legati al mercato: 'Il 30 giugno chiude l'anno fiscale e bisogna essere in regola con i numeri. Come detto tante volte, anticipare delle cessioni ...

Roma - Alisson e la porta di casa : serve la sesta blindatura : Parliamo di Champions. Nove reti al passivo nelle ultime due trasferte, 4 a Barcellona e 5 a Liverpool. Alisson Becker lo sa bene, e non lo dimentica. Così come ricorda perfettamente che la sua porta ...

Roma - sant'Alisson benedice la Strana Coppia di Eusebio : Roma in completo nero. Come nella gara d'andata al Bentegodi, quella del Sorrentino show, di Schick al centro dell'attacco e di Dzeko in panchina. Era appena cominciato dicembre, e la squadra di ...

Roma-Chievo 2-0 Diretta In gol Schick e Dzeko Rosso per Juan Jesus Alisson para un rigore : La sfida tra Roma e Chievo apre il programma della 35esima giornata di Serie A; i padroni di casa, reduci dal difficile martedì di coppa, devono vincere per conservare il terzo posto in...

LIVE Liverpool-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : subito Salah - ok Alisson : Eusebio Di Francesco Foto originale Getty Images © scelta da SuperNews LIVE LIVErpool-Roma 0-0 Andata semifinali Champions League 2017/18, Anfield , LIVErpool, PRIMO tempo 3 Primo acuto della serata ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Liverpool Roma : occhio ad Alisson! Quote - le ultime novità live (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI liverpool Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dubbi sul modulo per Eusebio Di Francesco, che pensa ancora alla difesa a tre(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:47:00 GMT)

Roma - Alisson : 'Contento di aver conquistato i tifosi giallorossi' : 'Credo di aver conquistato i tifosi della Roma e lo sento dai cori che mi dedicano e da tutte le frasi e i complimenti che mi fanno. Sono molto contento di questo'. Sono le parole del portiere della ...

Roma : Alisson - continuiamo a fare storia : ANSA, - Roma, 13 APR - "Sappiamo che abbiamo già fatto un pezzo di storia della Roma, ma rimaniamo coi piedi per terra, vogliamo continuare ancora. La partita col Barcellona resta nel passato, noi ...

Calciomercato Roma - ora i rinnovi di Alisson e Florenzi : Roma - Con la pioggia di soldi arrivata dalla Champions, Monchi si è messo al lavoro per sistemare le due situazioni più precarie dell'organico della Roma , il rinnovo del contratto di Alessandro ...

Roma - Alisson : 'Non ho dormito dopo il Barça...' : Alisson Becker, portiere della Roma e della Selecao, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisione brasiliana Sport TV. Come è stato il giorno dopo l'impresa? Ho dormito poco, sono andato a letto alle 5 di mattina per rivedere la partita. E' stata una lezione di gioco, una partita perfetta, è stata una serata ...

