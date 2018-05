tg24.sky

: Rohani avverte gli Usa: “Se lasciano l’accordo sul nucleare si pentiranno” - LaStampa : Rohani avverte gli Usa: “Se lasciano l’accordo sul nucleare si pentiranno” - SkyTG24 : Rohani avverte: gli Usa si pentiranno se escono da accordo #nucleare - beteljeuse1969 : RT @fattoquotidiano: Nucleare Iran, Rohani avverte Trump: “Se lascia l’accordo gli Usa se ne pentiranno” -

(Di domenica 6 maggio 2018) Attesa per il 12 maggio la decisione di Donald Trump sul "Piano d'azione congiunto globale" sull'energiadi Teheran. Il presidente iraniano annuncia di "avere in programma piani per far ...