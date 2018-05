Rivoluzione in casa Apple con iOS 13

Blastingnews

(Di domenica 6 maggio 2018) Un 2018 all'insegna dell'innovazione, dagli studi di Huawei, per l'installazione di Android Oreo 8.0 allain. Secondo quanto si sta apprendendo in queste ore sul web,con il nuovo aggiornamento di iOS denominato “Yukon” è pronto ad introdurre molteplici novità, in primis per iPad, rendendolo sempre più funzionale al mondo lavorativo, nonché il più vicino possibile ai vari modelli Mac. Per far ciò, l’azienda statunitense con sede a Cupertino, nello Stato della California, si è messa al lavoro per rinnovare l’applicazione Files, cercando di permetterle di supportare i pannelli in-app come accade con MacOs, al fine di rendere i due sempre più complementari (nonché sostitutivi tra loro). Inoltre, sempre nella stessa app, lafondata dal lungimirante Steve Jobs, sembrerebbe interessata a sviluppare un supporto side-by-side in Split View in modalità ...