Rilasciato Navalny

meteoweb.eu

: RT @rmc_official: #RMCNEWS #Russia, rilasciato l'oppositore #Navalny, fermato ieri durante le proteste anti-Putin:oltre 1600 gli arresti - prestia_fabio : RT @rmc_official: #RMCNEWS #Russia, rilasciato l'oppositore #Navalny, fermato ieri durante le proteste anti-Putin:oltre 1600 gli arresti - LaSany88 : RT @ultimenotizie: Il blogger Alexei #Navalny, tra i leader dell'opposizione russa, è stato rilasciato all'alba dalla polizia che ieri lo a… - preuniop : Navalny rilasciato questa mattina ma l’11 maggio comparirà dinanzi ai giudici #AlekseiNavalny #VladimirPutin -

(Di domenica 6 maggio 2018) Mosca, 6 mag. (AdnKronos/Dpa) – L’esponente dell’opposizione russa Alexei, arrestato durante una manifestazione contro Vladimir Putin, ha reso noto di essere statodalla polizia poco dopo la mezzanotte. Lo ha scritto su Twitter lo stesso, leader del Partito del Progresso e presidente della Coalizione Democratica.ha specificato di essere stato accusato di avere organizzato un evento pubblico non autorizzato e di resistenza alla polizia. Le accuse saranno portate in tribunale, a Mosca, l’11 maggio prossimo, a quanto ha riferito un avvocato della fondazione anticorruzione diall’agenzia di stampa russa Interfax.GLI ARRESTI –aveva invitato i suoi sostenitori in tutta la Russia a scendere in strada sabato per protestare contro Putin, che dovrebbe giurare per il suo quarto mandato come presidente lunedì. ...