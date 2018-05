Red Dead Redemption 2 | Via al furto libero

Red Dead Redemption 2 : analizziamo il trailer con i ragazzi di Digital Foundry : Rockstar Games ha recentemente pubblicato un nuovo entusiasmante trailer della storia di Red Dead Redemption 2, ebbene quale occasione migliore se non questa per analizzare il titolo da punto di vista tecnico per scoprire quanto più possibile su quanto ha in serbo Rockstar per noi?Ci hanno pensato i ragazzi di Digital Foundry, i quali hanno provveduto ad analizzare il materiale video realizzato con il motore di gioco (per quanto esso non ...

Tutti i nuovi screenshot di Red Dead Redemption 2 e valanghe di dettagli sul gameplay : Red Dead Redemption 2 è sempre più realtà, grazie al nuovo trailer pubblicato il 2 maggio e a sempre più informazioni sul gioco e immagini che si accompagnano in questi giorni. Vogliamo mostrarvi Tutti i nuovi e inediti screenshot più recenti, conditi dai dettagli sul gameplay del gioco in uscita a ottobre, che si preannuncia essere rivoluzionario sotto diversi punti di vista. Sappiamo che il protagonista sarà Arthur Morgan e che militerà ...

Red Dead Redemption 2 : tutti i dettagli di un mondo vivo che punta a diventare il punto di riferimento degli open-world : Quelle che stiamo vivendo sono giornate molto interessanti per i fan di Red Dead Redemption 2 e lo sono non solo per la pubblicazione del terzo trailer ma anche per le informazioni sul gioco che stanno trapelando in rete grazie ad alcune anteprime esclusive sparse su vari siti.In questo caso ci baseremo su alcune informazioni provenienti dal provato di IGN che sono state riportate da VG247.com. Le informazioni delineano un titolo che potrebbe ...

Red Dead Redemption 2 : Nuovi dettagli da Rockstar : Continua la diffusione di nuove informazioni su Red Dead Redemption 2 che vogliamo condividere con voi. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Red Dead Redemption 2: Una carrellata di informazioni Di seguito tutti i Nuovi dettagli: Il mondo di gioco sarà più vivo e interattivo rispetto il precedente capitoli, oltre i cicli giorno/notte, ogni personaggio avrà ...

Lo spietato far west di Red Dead Redemption 2 in nuove imperdibili immagini : Sono giorni sicuramente molto importanti per tutti coloro che non vedevano l'ora di scoprire nuovi aspetti di Red Dead Redemption 2, attesissimo secondo capitolo (terzo considerando Red Dead Revolver) di una IP che non avrà raggiunto le vette di successo di GTA ma che da molti viene considerata la creatura più riuscita di Rockstar Games.Dopo aver dato un'occhiata al terzo trailer confezionato dalla software house e aver letto i primi imperdibili ...

Red Dead Redemption 2 punta in alto - grande interazione tra utenti e mondo di gioco : Di acqua sotto i ponti dal primo annuncio della lavorazione di Red Dead Redemption 2 ne è passata un bel po': era infatti il 18 ottobre 2016 quando Rockstar sfornava il primo trailer del suo nuovo titolo dedicato all'epopea western, mandando in brodo di giuggiole tutti i trepidanti fan che attendevano soltanto un segnale da parte dello sviluppatore per tornare a sognare. Sogni videoludici che sono stati alimentati da due ulteriori filmati, ...

Red Dead Redemption 2 : tornerà il sistema dell'onore - l'HUD sarà personalizzabile e dettagli sulla storia : Si iniziano a scoprire interessanti dettagli sull'attesissimo Red Dead Redemption 2 grazie alle nuove anteprime. Come segnala VG247.com, nell'anteprima di Telegraph sono stati confermati una serie di dettagli su come funzionerà il mondo di gioco, questo ci permette di scoprire qualcosa in più sul titolo, anche per quanto riguarda i cambiamenti rispetto al primo Red Dead Redemption.Rockstar ha confermato che il sistema dell'onore del gioco ...

Red Dead Redemption 2 : Rapine in Banca - Missioni e Moralità : Nel nostro precedente articolo vi abbiamo accennato delle Rapine in Banca, Missioni e moralità in Read Dead Redemption 2, per aiutarvi a comprendere meglio i grandi cambiamenti e migliorie apportate da Rockstar rispetto il prequel, non vi resta che proseguire nella lettura, invitandovi allo stesso tempo ad unirvi alla nostra community su Discord Red Dead Redemption 2: Le Rapine in Banca Partiamo prima di tutto dalle ...

Red Dead Redemption 2 : Nuovi dettagli in Anteprima : A distanza di un giorno dal terzo trailer per Red Dead Redemption 2, ci sono giunte nuove e interessanti informazioni in Anteprima, che vogliamo condividere con voi. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Red Dead Redemption 2: Nuovi dettagli in Anteprima Di seguito tutte le nuove informazioni: Il gioco sarà ambientato nel 1899, anni prima Red Dead Redemption La ...

Svelate le box art ufficiali di Red Dead Redemption 2 : Il tanto atteso Red Dead Redemption 2 sarà finalmente rilasciato ai numerosissimi fan questo autunno e, mentre manca ancora un po' di tempo prima dell'uscita del gioco, ora possiamo dare un primo sguardo alle copertine ufficiali, dopo aver visionato nella giornata di ieri lo splendido nuovo trailer.Come segnala Dualshockers, sul sito ufficiale del gioco, Rockstar Games ha rivelato quelle che sembrano essere le box art finali di Red Dead ...

John Marston in Red Dead Redemption 2 - che ruolo avrà nella storia? : L'ultimo trailer di Red Dead Redemption 2 ha offerto ai fan uno sguardo sulla trama del gioco e sui principali protagonisti che la popoleranno. Abbiamo visto la banda di Van der Linde mentre viene braccata dai cacciatori di taglie e dagli agenti federali, ma anche la loro crudeltà nel rapinare i civili o assaltare i treni. Ma tutta questa componente d'azione, dal grande impatto cinematografico, non è l'unico elemento entusiasmante che gli ...

Red Dead Redemption 2 : Il nuovo Gameplay Trailer di Rockstar : Come anticipato giorni fa, Rockstar ha reso finalmente e ufficialmente disponibile il nuovo Trailer di Red Dead Redemption 2, dove è possibile vedere delle scene di gioco e il ritorno del celebre protagonista dei precedenti capitoli. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Red Dead Redemption 2 si mostra in un nuovo Gameplay Trailer America, 1899. L’era del selvaggio ...

Ecco il nuovo bellissimo trailer di Red Dead Redemption 2 : Come promesso qualche giorno fa, Rockstar ha appena pubblicato il trailer #3 per Red Dead Redemption 2, l'atteso seguito di uno dei più apprezzati videogiochi del publisher in uscita il prossimo 26 ottobre per PS4 e Xbox One. Le sequenze di questo nuovo video si concentrano sulla trama del gioco, che si ambienterà nel 1899, quando "il selvaggio west era quasi stato domato, quando l'era dei pistoleri era ormai solo un mito". A differenza del ...

Il terzo trailer di Red Dead Redemption 2 è online : un Far West più oscuro che mai : Rockstar Games ha mantenuto la promessa e, come aveva annunciato in precedenza qualche ora fa, alle 17:00 di oggi (mercoledì 2 maggio 2018) ha pubblicato il terzo trailer cinematico di Red Dead Redemption 2, la nuova avventura Western dai creatori di Grand Theft Auto V sequel dell'originale capitolo del 2010. Insieme al trailer, che potete visualizzare e godervi in calce all'articolo, Rockstar fornisce anche una sinossi del gioco: America, ...