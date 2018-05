Red Bull lancia le Organics | bevande ufficiali del Giro d' Italia

Red Bull in F1 e Ktm in MotoGP - storie parallele : La Red Bull ha deciso, dopo aver vinto in F1 vuole ripetersi anche in MotoGP. Il percorso, fino ad ora, appare molto simile: nelle quattro ruote il gran capo della Red Bull Dietrich Mateschitz decise ...

Il Vietnam fa prove di GP con l'esibizione della Red Bull : La Formula 1 sbarca in Vietnam: ora per un'esibizione, in futuro chissà. È stata la Red Bull a rompere il ghiaccio con un'esibizione a Ho Chi Minh City in occasione dell'Heineken festival con David ...

Redbull B-Best - vince il genio di Denis Tonucci : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 39ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Red Bull : alla prossima scattano gli ordini di squadra : La Red Bull potrebbe imporre gli ordini di squadra in caso di un’altra collisione tra Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Nonostante fossero furibondi, dopo Baku Christian Horner ed Helmut Marko hanno detto che per ora avrebbero lasciato liberi i piloti di correre. Ma adesso arriva una dichiarazione forte di Marko a Sport Bild: “alla prossima […] L'articolo Red Bull: alla prossima scattano gli ordini di squadra sembra ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Tra me e Ricciardo va tutto bene» : TORINO - Tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo non ci sono problemi. I due piloti della Red Bull, si sono esclusi a vicenda dal Gran Premio dell'Azerbaigian dopo essersi toccati al 40° giro. L'...

Prezzo petrolio previsioni : noto bullish lo vede a 300 dollari - ci cRedereste? : Andurand ritiene che l'opinione secondo cui una quotazione del petrolio a tre cifre riduca la crescita dell'economia sia errata. Redazione Borsainside

Redbull B-Best - vota la miglior azione della 39ª giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

F1 - GP Spagna 2018 : quali saranno le gomme al Montmeló? La Ferrari utilizzerà più SuperSoft di Red Bull e Mercedes : Neanche il tempo di rielaborare le tante informazioni che il GP di Azerbaijan 2018 ci ha dato ed è subito tempo di proiettarsi al prossimo round spagnolo al Montmeló. Dall’11 al 13 maggio il Circus tornerà laddove si sono potuti udire i primi vagiti di questa stagione. Sulla pista iberica infatti le nuove vetture hanno mosso i primi passi anche se, c’è da dire, le condizioni climatiche incontrate non hanno proprio aiutato. Basti ...

Serie B - Red Bull B-Best : Castiglia - l'uomo speranza della Pro Vercelli : Luca Castiglia ha riacceso le speranze di salvezza della Pro Vercelli, con un gol importantissimo anche nell'economia del campionato. È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 38ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello ...

E se la Red Bull facesse pagare i danni ai piloti? : Secondo Niki Lauda, i piloti Red Bull dovrebbero pagare per i danni alle loro monoposto dopo la collisione a Baku. Anche secondo Toto Wolff a volte i piloti di Formula 1 esagerano: “Sono stato nella stessa situzione di Christian Horner: da una parte vuoi due piloti sullo stesso piano che non hanno paura di lottare. […] L'articolo E se la Red Bull facesse pagare i danni ai piloti? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - primo incontro tra Red Bull e Honda per il 2019. Il termine per trovare l’accordo è il 15 maggio : Il weekend del GP d’Azerbaijan si è chiuso con il pasticcio tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Per la Red Bull i tre giorni di Baku sono stati importanti anche in vista del 2019. Stando a quanto riportato da Sky Sports F1, infatti, nel corso dell’ultimo fine settimana c’è stato un primo incontro con la Honda per discutere la fornitura di motori per il Mondiale del prossimo anno. Che in casa Red Bull ci sia interesse verso ...

F1 - Toto Wolff commenta l’incidente Red Bull a Baku : “Due cani da guardia non possono comportarsi da cuccioli” : La Mercedes è tornata alla vittoria nel GP d’Azerbaijan. A Baku, le Frecce d’Argento hanno trovato il primo successo stagionale con Lewis Hamilton, sebbene a pochi giri dalla fine era Valtteri Bottas a trovarsi in testa, prima che la sua posteriore destra si forasse per via di un detrito presente in rettilineo. Ma l’argomento più gettonato dopo la gara di ieri riguarda la Red Bull. La Safety Car che ha favorito la vittoria ...

Quanto recitano male in Red Bull… : Una gara frustrante: così definisce il GP dell’Azerbaijan il team boss Red Bull Christian Horner. E crediamo sia poco, visto Quanto hanno causato, a se stessi, alla squadra e anche agli avversari, Daniel Ricciardo e Max Verstappen con l’incidente nel giro 40. Fine della loro gara, safety car e rimescolamento delle carte. Un episodio che […] L'articolo Quanto recitano male in Red Bull… sembra essere il primo su ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Lewis Hamilton vince e ringrazia la fortuna. Vettel rovina tutto - disastro Red Bull : Il quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), sorride a Lewis Hamilton (Mercedes) al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto. Seconda posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) e terzo per Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel conclude quarto, in vetta per quasi tutta la gara, ma l’ingresso della Safety Car è favorevole al britannico anche per un errore in frenata del tedesco. Sfortunato ...