Record per Peace & Love di Charlie Charles | Sfera Ebbasta e Ghali

Carate - la nuova sfida di Jonny Polotto : una pizza nello spazio per il Record - VIDEO : VIDEO - Jonathan Polotto, studente a Carate Brianza, youtuber e VIDEOmaker, racconta la sua nuova impresa: si chiama "Space pizza Mission", appuntamento il 24 giugno per lanciare una pizza , e non ...

Raoul Bova in piscina con i campioni - obiettivo Record mondiale : 'Per ricordare mio padre' : Per la cronaca, il mio crono da Olimpionico è stato il più scarso...posso solo migliorare grazie @filomagno82 @emilianobrembilla78 foto @mattiaaversa e @RaoulBovagram #newproject #fatto #swimmer #...

Trieste - “Nel mare dell’Intimità” : numeri da Record per la mostra : Risultati estremamente positivi in termini di presenze per la mostra Nel mare dell’Intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico, dedicata alla memoria di Pedrag Matvejevic e allestita al Salone degli Incanti di Trieste che si è chiusa martedì 1° maggio registrando 23.856 visitatori in quattro mesi e mezzo di apertura, con una media giornaliera di quasi 200 persone. Il progetto ha peraltro avuto un nuovo e importante ...

Asta Record per collezione Rockefeller : Secondo gli esperti, ci sono alcune tra le più importanti opere d'arte al mondo ancora custodite in una collezione privata, che stavolta vanta pezzi preziosissimi,tra cui opere di Monet e Picasso. ...

Asta Record per collezione Rockefeller : 8.06 Sono circa 1.600 le opere d'arte messe all'Asta dagli eredi di Rockefeller,miliardario e filantropo morto nel 2017 a 101 anni.La famiglia ha affidato l'Asta a Christie's, che la prossima settimana vi dedicherà tre giorni,con un guadagno stimato intorno al miliardo di dollari. Secondo gli esperti, ci sono alcune tra le più importanti opere d'arte al mondo ancora custodite in una collezione privata, che stavolta vanta pezzi ...

Rimosso un tumore ovarico di 60 kg : operazione da Record negli Usa : I medici hanno stimato che questo cancro ovarico 'potrebbe essere tra i primi 10-20 tumori più grandi mai rimossi al mondo'. Il record spetta a un caso riportato nel 1994: un paziente di 34 anni ...

Meteo Veneto - l’Arpav : “Un aprile da Record per il caldo” : Il secondo mese della primavera Meteorologica si è concluso, risultando mediamente molto più caldo della norma su tutto il territorio regionale e con una piovosità intorno o leggermente superiore alla media sulle zone montane della regione Veneto, nettamente inferiore invece in pianura. Lo rende noto un comunicato diffuso dall’Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale) del Veneto. Le temperature, dopo una prima ...

Atletica : Record italiano under 23 sui 5000m per Yeman Crippa. Sesto azzurro di sempre - pass per gli Europei di Berlino : L’Italia torna a farsi vedere nel mezzofondo dell’Atletica. A trovare una grande performance nella notte del Bel Paese nei 5000 metri è stato Yeman Crippa: l’azzurro, classe 1996, di origini etiopi, ha timbrato il nuovo primato nazionale under 23 per la specialità. 13:18.83 il tempo con il quale ha trovato la quarta piazza nel Payton Jordan Invitational di Palo Alto (California), meeting statunitense. Spettacolare miglioramento ...

Record Player può trovare gli album su Spotify fotografando le copertine : Record Player è un servizio web-based che permette agli utenti di cercare un album su Spotify semplicemente scattando una foto della copertina. Il servizio riconosce gli album utilizzando la fotocamera al posto del microfono per inviare l'immagine della copertina al sito Record Player che avvierà Spotify appena trovata la corrispondenza. L'articolo Record Player può trovare gli album su Spotify fotografando le copertine proviene da TuttoAndroid.

Viaggi & Turismo - Ryanair : Record di prenotazioni per le nuove rotte da Crotone a Milano Bergamo e Pisa : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha confermato oggi un record di prenotazioni per le due nuove rotte estive da Crotone verso Milano Bergamo e Pisa, annunciate lo scorso febbraio, e operative nella programmazione estate 2018 di Ryanair dall’aeroporto calabrese. La Crotone – Milano Bergamo avrà una frequenza giornaliera, mentre la Crotone – Pisa sarà operata con tre voli a settimana. Per celebrare il successo di prenotazioni delle nuove ...

Sondaggi politici : M5S in picchiata - nuovo Record per la Lega di Salvini : Brusco risveglio per il M5S a inizio maggio, Lega Nord che invece raggiunge un nuovo massimo storico a livello nazionale. I Sondaggi politici dell'istituto Index Research fotografano una situazione che vede in difficoltà Luigi Di Maio, dopo l'accordo saltato con il Partito democratico. In ascesa, invece, Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio conferma l'ottimo momento attraversato dopo il post-elezioni, tanto da guadagnare ulteriormente ...