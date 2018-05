Recensione TV Box GooBang Doo XB-III | Senza infamia e senza lode

Devil May Cry HD Collection Recensione - i demoni piangono su PS4 e Xbox One : La serie di Devil May Cry può essere annoverata, a pieno titolo, tra le più importanti in assoluto dell’intero panorama videoludico. Vera e propria pietra miliare del genere action, di cui rappresenta un capostipite imprescindibile insieme ad altri fulgidi esempi come Bayonetta (verso la cui deriva, in termini di gameplay, DmC si è ispirato parecchio) o anche God of War. Non è un caso se il franchise è sopravvissuto fino alla storia più recente, ...