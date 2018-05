RAI 1 * CHE TEMPO CHE FA | domenica 6 maggio Ospiti Paolo Gentiloni | Giovanni Moro | Luca

Brianza lecchese - perde il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardRAIl : muore ragazzo di 18 anni : La tragedia si è consumata all'alba di domenica. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Pizzuco, studente neopatentato, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto intorno alle cinque in via Milano a ...

TV - RAI Storia : “Cronache dall’Antichità” - il Sacco di Roma : Nel 410 d.C., tra il 24 e il 27 di agosto, i Goti di Alarico saccheggiano Roma: è uno degli episodi più famosi delle invasioni barbariche. “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 7 maggio alle 21.40 su Rai Storia, ricostruisce la cronaca di quei tre giorni, ripercorrendo il tragitto dei Goti durante il Sacco. E rivela una verità inaspettata: Alarico avrebbe voluto salvare Roma. L'articolo TV, Rai Storia: ...

TV - RAI Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Savonarola e il falò delle vanità : Il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno continua con “Cronache dal Rinascimento”, la nuova serie arrivata alla quarta puntata, in onda il 7 maggio alle 21.10 su Rai Storia. Girolamo Savonarola giunge al convento di San Marco, a Firenze, nel 1490. Ha 38 anni, è un frate domenicano originario di Ferrara che ha già vissuto e predicato in molte città. Ha la fama di predicatore moralista: uno che difende gli umili contro i soprusi dei potenti, ...

Monica Maggioni - presidente RAI/ “Rimborsi spesa? Si tratta di pochi soldi” e sul contratto di Fazio dice che… : Monica Maggioni, la presidente Rai minimizza: “Rimborsi spesa? Si tratta di pochi soldi” e sul contratto di Fabio Fazio dice che bisogna guardare nel complesso.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:29:00 GMT)

JOCELYN HATTAB/ Il ritorno in RAI del creatore di programmi di successo (Che tempo che fa) : JOCELYN HATTAB è stato per decenni un autore, regista e conduttore di chiara fama in Italia. Oggi lo vedremo tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:52:00 GMT)

TV - RAI1 : “Paesi Che Vai”arriva a Cremona - sulle tracce dei grandi maestri liutai : Domenica 6 maggio, alle 9.40 su Rai 1, Paesi Che Vai… arriva a Cremona, sulle tracce dei grandi maestri liutai che l’hanno resa la capitale mondiale della musica. Un primato non sfuggito all’UNESCO, che ha infatti riconosciuto l’antica arte della costruzione del violino come “patrimonio immateriale dell’umanità”. Immersa nel cuore della Pianura Padana e avvolta in un paesaggio evocativo e misterioso, Cremona sorge sulla riva sinistra del ...

Tutto quello che sappiamo su RAInbow Six Siege Operazione Para Bellum : data di uscita - Operatori - mappe : Dopo il lancio di Operazione Chimera, Ubisoft sta lavorando duramente alla prossima stagione del suo sParaTutto tattico di estremo successo, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Dopo una divergenza dalla sua tradizionale struttura con l'evento Outbreak, a tema zombi, la prossima Stagione seguirà sicuramente la formula tradizionale. Sebbene Ubisoft non abbia ancora svelato l'uscita della prossima stagione di Rainbow Six Siege, le varie ...

Giallo di Marcheno - parla ex opeRAIo : “Giacomo Bozzoli offrì denaro a un mio collega per uccidere lo zio” : Giallo di Marcheno, parla ex operaio: “Giacomo Bozzoli offrì denaro a un mio collega per uccidere lo zio” Il supertestimone, ex dipendente della fonderia di famiglia è stato intervistato in esclusiva da Quarto Grado Continua a leggere

L'addio a Pamela Mastropietro : anche i fiori di Luca TRAIni ai funerali : Grande partecipazione a Roma ai funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a...

Addio Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : anche i fiori di TRAIni per il funerale : Una folla di parenti, amici, e semplici conoscenti per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. Un fiume di gente alle 9 e 30 si è presentata nella parrocchia Ognissanti di via Appia Nuova, quadrante sud della Capitale, per abbracciare i genitori di Pamela e passare qu...

The RAIn - l’apocalisse che non ti aspetti arriva su Netflix dalla Danimarca : Un asteroide, terremoti, un virus che avvia la zombificazione della razza umana, una nuova era glaciale causata dall’effetto serra, la nebbia che si riempie di insidie sovrannaturali… L’elenco delle cause delle apocalissi messe in scena nel cinema e in tv è piuttosto vasto ma il tradimento che arriva nascosto nella pioggia, qualcosa che da sempre simboleggia rigenerazione e purificazione, qualcosa per cui compiere dai tempi dei ...

Vela - Europei Laser 2018 : Francesco MarRAI torna in acqua per ritrovare la vittoria. Anche Giovanni Coccoluto può provarci : Scatteranno lunedì gli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, nella baia di La Rochelle, nella costa ovest della Francia. Saranno quindi assegnati due titoli continentali, detenuti dall’inglese Nick Thompson e dall’olandese Marit Bouwmeester. Medaglia d’argento in carica, farà il suo ritorno in acqua Francesco Marrai. È sicuramente lui l’asso della spedizione azzurra, assente dai campi di regata dalla fine di ...

Pink : la figlia Willow che crolla nel sonno durante un suo live è la cosa più dolce che vedRAI oggi : <3 The post Pink: la figlia Willow che crolla nel sonno durante un suo live è la cosa più dolce che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

La prossima volta che metti la protezione solare - ci penseRAI su : Ma non tutte sono uguali e alcune stanno danneggiando le bellezze naturali del nostro mondo. Dal momento che nessuno sta facendo nulla per fermare il fenomeno, le Hawaii hanno deciso di agire ...