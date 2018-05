Quel mostro di suocera | film stasera in tv 9 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 6 maggio 2018)diè ilin tv mercoledì 92018 in onda in prima serata su Rai 2. La commedia romantica diretta da Robert Luketic è interpretata da Jennifer Lopez e Jane Fonda. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Monster-in-Law USCITO IL: 7 ottobre 2005 GENERE: Commedia ANNO: 2005 REGIA: Robert Luketic CAST: Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott, Annie Parisse, Monét Mazur, Will Arnett, Elaine Stritch, Stephen Dunham, Jimmy Jean-Louis, Stephanie Turner, Amber Mead, Wayne Nickel, Jenny Wade DURATA: 101 Minutidiin tv: ...