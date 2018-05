Quando Dio non c' era La settimana dedicata alla legge Basaglia

Luigi Di Maio - il suicidio perfetto del grillino : Quando e come vuole andare a votare : ... la colpa dello stallo che va avanti da ormai due mesi è naturalmente esterna alla sua persona, tacendo su veti e controveti imposti ora a questa ora a quell'altra forza politica.

Soldi e fama addio : Quando la super-star dello sport va in disgrazia : MILANO - Il campione dei guantoni Floyd Mayweather ci mette 28 minuti e mezzo a guadagnare quanto un normale impiegato mette insieme in un anno. Lo stesso impiegato, vista al contrario la proporzione, ...

Cantanti e ospiti di Radio Italia Live – Il Concerto a Milano : Quando verrà svelato il cast? : Cantanti e ospiti di Radio Italia Live - Il Concerto a Milano verranno annunciati molto presto. Il cast completo dell'evento di Radio Italia, atteso in Piazza Duomo per il prossimo 16 giugno, verrà svelato nei prossimi giorni, attraverso una importante conferenza stampa che svelerà i dettagli sullo show, confermato, anche quest'anno nella centrale Piazza Duomo di Milano. L’editore di Radio Italia, Mario Volanti, e il sindaco di Milano ...

GOTHAM - "Quando Ra's Al Ghul inscena la Mummia" Recensione dell'episodio 4x19 "To Our Deaths And Beyond" : Sappiamo tutti che niente a GOTHAM rimane morto per sempre, e dopo aver momentaneamente accantonato il personaggio del Joker, la serie lascia spazio alla Lega Degli Assassini e al ritorno di Ra’s Al Ghul, con un episodio che purtroppo mostra tutti i limiti della serie e la poca lungimiranza degli autori stessi.Se le origini del Joker hanno lasciato perplessi in molti, con “To Our Deaths And Beyonds” la serie ricade nelle vecchie abitudini e ...

Addio a Garofalo - Quando ad Amici lo criticarono per gli stacchetti 'volgari' e lui ballò con la Celentano : Marco Garofalo ha fatto ballare mezza televisione italiana: da Lorella Cuccarini a Heather Parisi, da Raffaella Carrà a Natalia Estrada, il coreografo scomparso stanotte a soli 62 anni realizzò oltre ...

Quando ho mal di testa divento religioso. Il mio dio : l’ibuprofene : Le mie emicranie sono totalizzanti, tanto che mi verrebbe da chiamarle “pancranie“. La testa pulsa come un cuore impazzito, come un testicolo innamorato, ed è un dolore di fiamma e vertigini compresse. La testa diventa un universo imploso, galassie volteggianti annegano nel mio inchiostro di tenebra cerebrale, la danza dei fulmini mi rende un gemito di cenere agonizzante, un grumo di disperazione elettrica. Ogni mal di testa mi ...

“Sai…”. Isola - il microfono resta aperto ed è caos. A pochi minuti dalla proclamazione del vincitore - Quando la diretta sta per finire - nello studio risuonano quelle parole imbarazzanti e non si può far finta di nulla : Lunedì 16 aprile è andata in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi. Una serata in pompa magna che ha visto la Marcuzzi presentarsi in abito da sposa, l’abito da sposa che ha indossato al suo matrimonio. Una bomba, come sempre, poi. Questa ultima edizione del reality è stata vinta da Nino Formicola che ha sbaragliato la concorrenza. Proprio lui, che continuava a chiedersi cosa ci facesse in un reality. Proprio lui che, i reality li odia. O ...

“Quando l’ho fatta in tv”. Iva Zanicchi : la verità. Per la prima volta la cantante racconta quell’episodio allucinante in cui fece i ‘bisognini’ in diretta : “Mi sono tirata giù i pantaloni e…” : È una delle cantanti più famose e longeve d’Italia, Iva Zanicchi nei suoi 55 anni di carriera ha collezionato moltissimi successi, ma anche qualche gaffe. L’aquila di Ligonchio è stata ospite di barbara D’Urso dove ha raccontato la verità su un momento molto imbarazzante della sua carriera, forse una delle scene più trash della storia della televisione: ovvero la presunta defecazione in diretta a Carramba che sorpresa. ...

“Prima di farlo…”. Quando Ilary entra in studio è il caos. “Il tuo fisico…”. La Blasi si è presentata così a “Le Iene” e ha scatenato il finimondo. Tutti si sono soffermati su quel particolare che sta ancora facendo discutere. Anche voi? : Mercoledì 11 aprile è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. La puntata precedente era stata quella di domenica che aveva visto l’assenza di Nadia Toffa che aveva fatto sapere al pubblico di essere troppo provata dalle cure. La giornalista – che poi è stata tempestata di messaggi da fan troppo curiosi che volevano sapere di più sulla malattia e sul percorso da fare – ha detto però che non mAncherà alla puntata di domenica prossima. Noi ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger scrive una lettera ad Alessia Marcuzzi : “Sto subendo bullismo. E Quando sei uscita dallo studio ho sentito cosa hai detto” : “Cara Alessia, cara Mara e Caro Daniele, pensi proprio che sia giunto il momento di rimettere le carte in tavola”. Inizia così la lunga lettera che Eva Henger ha scritto e pubblicato sul settimanale DiPiù, indirizzata alla Marcuzzi, alla Venier e a Bossari, rispettivamente conduttrice e opinionisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che, cosa ormai nota, è stata segnata dall’ormai famigerato ...

Rossi-Marquez - storia di amore e odio : Quando l’ambizione supera il talento : Valentino Rossi e Marc Marquez di nuovo faccia a faccia, o meglio moto contro moto. L’ultimo capitolo dell’accesa rivalità tra i due fenomeni della MotoGP va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove il pilota spagnolo ha speronato in curva il Dottore buttandolo fuori pista: una manovra troppo aggressiva, sanzionata con una penalità dai giudici di gara. Evidente agli occhi di tutti, persino del Cabroncito che dopo il traguardo è andato ...

NoiPa cedolino aprile 2018 : Quando sarà caricato lo stipendio? Video : Il cedolino di aprile 2018 quando sara' caricato su NoiPa? Conterra' gli arretrati e gli aumenti di stipendio? Sono alcune delle domande che i dipendenti della pubblica amministrazione, soprattutto nel comparto scolastico, si stanno ponendo in questi giorni del mese di aprile in attesa che il cedolino contenente le informazioni sul proprio stipendio venga caricato sul portale NoiPa. Le competenze spettanti ai docenti e agli assistenti ...

CLAUDIO BAGLIONI QUERELA ANTONIO RICCI/ E lui replica : “Quando bacia la fidanzata ciuccia botulino” : CLAUDIO BAGLIONI QUERELA ANTONIO RICCI. “Botulino al cervello”, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Lo scontro tra il cantante e il patron di Striscia la Notizia finisce in tribunale(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:53:00 GMT)