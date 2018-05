Coree - Pyongyang bacchetta gli Usa : ostacolano la riconciliazione - : Un tentativo di rovinare la nascente distensione tra i due Paesi. Così la Corea del Nord definisce le "fuorvianti" affermazioni di Washington, secondo le quali le sanzioni sarebbero state l'elemento ...

Pyongyang - Usa ostacolano distensione : ANSA, - Pyongyang, 6 MAG - La Corea del Nord bacchetta gli Stati Uniti per quelle che definisce "fuorvianti" affermazioni secondo cui la politica di Washington di sanzioni e massima pressione politica sarebbe il fattore che ha condotto Pyongyang al tavolo dei negoziati. Un portavoce del ministero degli Esteri citato dall'agenzia di Stato nordcoreana definisce le affermazioni un "pericoloso ...

"Pyongyang pronta a discutere di denuclearizzazione con Usa" : La Corea del Nord ha confermato direttamente agli Stati Uniti per la prima volta di essere pronta a discutere della denuclearizzazione della penisola coreana durante il vertice tra Kim Jong-un e il ...

Usa - fratellastro Kim ucciso con nervino. Scattano nuove sanzioni su Pyongyang : Proprio quando sembrava migliorare, la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord torna di nuovo a crescere. E questo perché secondo quanto riferito da Washington, il fratellastro di Kim è stato ucciso con l'agente nervino VX, il cui uso è vietato."Il governo della Corea del Nord ha usato l'agente chimico da guerra VX per assassinare Kim Jong Nam nell'aeroporto di Kuala Lumpur", ha dichiarato la portavoce del ...

Coree : Seul - Pyongyang vuole un dialogo diretto con gli USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Pyongyang : dialogo con Usa - no condizioni : 18.42 Critiche agli Stati Uniti da parte della Corea del Nord per aver posto delle condizioni preliminari a un eventuale dialogo tra Washington e Pyongyang,mentre Seul invia un negoziatore nel Nord per contribuire ad avviare i colloqui sul dossier nucleare. Un dialogo con gli Usa è "possibile",ha detto il ministero degli Esteri del Nord, ma Pyongyang è aperta a "un negoziato diplomatico e pacifico" solo "su un piano di parità" e non rinuncerà ...