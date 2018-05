PSG | Emery | ' Mbappé voleva Real o Barça | Neymar non si è inserito bene Thiago Silva mi

PSG - Emery : 'Ho litigato con Thiago Silva - ha rischiato di andarsene' : L'allenatore del Paris Saint Germain Unai Emery , che lascerà al termine della stagione, ha parlato in questi termini della sua relazione col capitano Thiago Silva a SFR Sport : 'Abbiamo avuto diverse discussioni nel primo anno e gli ho fatto presente, dopo aver parlato anche col presidente, che se non avesse cambiato gioco e atteggiamento, avrebbe dovuto andarsene '.

PSG - ufficiale l'addio di Emery : Tuchel in pole per sostituirlo : Ad annunciarlo è lo stesso tecnico ex Siviglia, che ringrazia il club parigino. A prendere il suo posto dovrebbe essere Tuchel, nettamente favorito rispetto a Conte

Emery svela : “a fine campionato lascio il PSG” : Emery lascia il Psg al termine della stagione, l’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Il motivo principale che ha portato al divorzio è stato il deludente percorso in Champions League, dopo i tanti sforzi economici l’obiettivo era almeno quello di arrivare in semifinale. “Ho comunicato ai miei giocatori il mio addio. Ringrazio il presidente Nasser Al-Khelaifi, il ds Antero Henrique, i tifosi ...

PSG - la Coppa di Francia non basta ad Emery : ecco il possibile sostituto : Il Psg ha conquistato la Coppa di Lega francese, si prepara a vincere la Ligue 1 ma l’eliminazione in Champions League è stata deludente. L’ultimo risultato potrebbe non bastare per salvare la panchina al tecnico Unai Emery, ecco le parole di sostegno da parte del patron del club, Nasser Al-Khelaifi. “Il nostro allenatore è Unai e noi lo sosteniamo in tutto. Ogni giorno leggiamo nomi di chi potrebbe sostituirlo, ma ...

PSG : Al-Khelaifi - pieno sostegno a Emery : ANSA, - ROMA, 1 APR - La conquista ieri sera della Coppa di Lega francese non ha salvato il posto a Unai Emery sulla panchina del Paris Saint Germain, ma la netta vittoria sul Monaco allo Stade de ...

PSG - Al-Khelaifi difende il tecnico Emery : 'Ha il pieno sostegno' : La conquista ieri sera della Coppa di Lega francese non ha salvato il posto a Unai Emery sulla panchina del Paris Saint Germain, ma la netta vittoria sul Monaco allo Stade de France ha dato al tecnico ...

PSG - verso esonero Emery : Allegri e Conte in corsa : Psg, verso esonero Emery: Allegri e Conte in corsa Unai Emery a fine stagione non sarà più l’allenatore del Psg, ma ad anticipare l’esonero del tecnico spagnolo è stato il terzino belga Meunier parlando del proprio futuro: “Aspetto a prendere una decisione perché molto cose al Psg cambieranno, compreso l’allenatore”. Una dichiarazione fuori dagli schemi […]