Pronostico Malmo-IFK Goteborg | Allsvenskan 7-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 6 maggio 2018), 7^ Giornata,diFF-IFKLunedì 7 Maggio. E’ la partita per eccellenza in Svezia.FF–IFK, lunedì 7 maggio. La settima giornata dellasi conclude con una delle più accese rivalità del calcio svedese. I due club hanno vinto 38 campionati svedesi, 36 titoli die 21 titoli Svenska Cupen e sono le uniche ad aver raggiunto le finali europee. L’IFKha vinto la Coppa UEFA nel 1981-82 e nuovamente nel 1986-87, mentreFF ha perso una finale di Coppa dei Campioni nel 1978-79 contro il Nottingham Forest. Tornando ai giorni nostri, i campioni di Svezia delhanno avuto un inizio di campionato traballante e, dopo la sconfitta di Kalmar, ha battuto di misura il Djurgarden in casa grazie al gol decisivo dell’attaccante Carlos Strandberg, portandosi al sesto posto ...