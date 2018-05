Primeira Liga | il Porto è campione per la 28volta | il trionfo arriva davanti alla tv

Probabili Formazioni Pacos Ferreira-Rio Ave - Primeira Liga 07-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Pacos Ferreira-Rio Ave, Primeira Liga 2017-2018, 33^ Giornata ore 21.00: analisi e pronostico della partita. Delicato match salvezza. Pacos Ferreira–Rio Ave, Lunedì 7 Maggio. La trentatreesima giornata della Primeira Liga si conclude con i padroni di casa, penultimi a quota 29 e pari punti con il Vitoria Setubal, alla disperata ricerca di punti salvezza a 180 minuti dalla fine del campionato. Il Rio Ave è ...

Probabili Formazioni Porto-Feirense Primeira Liga 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Porto-Feirense, 33^ Giornata Primeira Liga, ore 21:15. Tiquinho o Aboubakar nell’attacco di Conceicao? Dopo il successo di settimana scorsa che ha permesso loro di allungare ulteriormente su Benfica e Sporting, per il Porto adesso il titolo sembra essere poco più che una formalità. I padroni di casa, infatti, affronteranno il piccolo Feirense, attualmente salvo ma con un solo punto di distanza dalla zona ...

Probabili Formazioni Sporting-Benfica Primeira Liga 05-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Sporting CP-Benfica, 33^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30. Dost vs Jimenez, è sfida tra bomber. Dopo l’incredibile ed inaspettata sconfitta in casa contro il Tondela, per il Benfica è tempo di big match tra le mura amiche dello Sporting CP, in un match che si prospetta di vitale importanza per entrambe le compagini, le quali hanno un unico obiettivo: portare a casa l’intero bottino in palio. Il Porto ...

Probabili Formazioni Maritimo-Porto Primeira Liga 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Maritimo-Porto, 32^ Giornata Primeira Liga, ore 19:00. Soares in vantaggio su Aboubakar. Dopo il passo falso sul campo del Braga, il Maritimo prova a compiere quella che si appresa essere una vera e propria impresa, sebbene tra le mura amiche: il Porto, infatti, è ritornata due settimane fa ad essere la capolista ed è reduce da un 5-1 rifilato al Vitoria Setubal, che ha confermato una volta per tutte il trend di ...

Probabili Formazioni Portimonense-Sporting Primeira Liga 28-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Portimonense-Sporting, 32^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30. Nakajima sfida Dost nel ruolo di bomber d’area. All’Estádio Municipal de Portimão si sfideranno domani l’undicesima forza del campionato contro la terza: Portimonense da una parte, Sporting dall’altra. I padroni di casa arrivano a questa gara dopo aver toppato sul campo del Chaves, mentre è reduce da un successo molto, molto ...

Probabili Formazioni Benfica-Tondela Primeira Liga 28-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Benfica-Tondela, 32^ Giornata Primeira Liga, ore 20:45. Jimenez vs Tomané, è sfida tra bomber di razza. Dopo aver subito il sorpasso in classifica per mano del Porto, perdendo il primato, il Benfica di Rui Vitoria adesso è chiamato ad inseguire: non bisogna più perdere punti preziosi per strada, soprattutto in questo momento in cui la stagione è agli sgoccioli. L’avversario di domani, il Tondela, sembrerebbe ...

Probabili Formazioni Porto-Vitoria Setubal Primeira Liga 23-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Porto-Vitoria Setubal, 31^ Giornata Primeira Liga, ore 21:00. Ritorna Aboubakar dal 1′, mentre tra gli ospiti possibile chance a centrocampo per Djalo. Sembrava tutto ormai perso o quasi per il Porto, dopo il sorpasso subito per mano del Benfica, poi lo scontro diretto vinto grazie al capitan Herrera ed ecco che cambia tutto. Potrebbe essere un’altra gloriosa stagione per i dragoni di Sergio ...

Probabili Formazioni Sporting-Boavista Primeira Liga 22-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Sporting CP-Boavista, 31^ Giornata Primeira Liga, ore 21:15. Ewandro insieme a Lucas Evangelista sulla trequarti, mentre gli ospiti rilanciano Nije dal 1′ in avanti. Dopo l’assai ostico successo sul Belenenses, con il pirotecnico risultato finale di 3-4, lo Sporting ospita il Boavista nella 31esima giornata di campionato nella speranza di poter mantenere il terzo posto e, se possibile, allungare sul ...

Probabili Formazioni Estoril-Benfica Primeira Liga 21-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Estoril-Benfica, 31^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30. Evangelista ed Ewandro per aprilre la difesa ospite. Rui Vitoria conferma Jimenez. Dopo il nuovo sorpasso subito per mano del Porto, il Benfica di Rui Vitoria volerà in casa dell’Estoril Praia per cercare di superare nuovamente i dragoni e riprendersi il primo posto in classifica. Non sarà un’impresa facile, anzi, visto e considerato la sete di ...

Probabili Formazioni Belenenses-Sporting Primeira Liga 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di CF Belenenses-Sporting CP, 30^ Giornata Primeira Liga, ore 21:15. Dost non è al meglio ma dovrebbe recuperare, ritorna Piccini nella difesa di Jesus. Riuscirà lo Sporting CP a ritornare in corsa per il titolo? Staremo a vedere, per il momento la bagarre è riservata soltanto a Benfica e Porto, ma in caso di passo falso di almeno una delle due ecco che gli uomini di Jorge Jesus potrebbero ritornare prepotentemente ...

Probabili Formazioni Benfica-Porto Primeira Liga 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Benfica-Porto, 30^ Giornata Primeira Liga, ore 15:00. Sfida che vale un titolo, Aboubakar sfida Jimenez. E’ la sfida delle sfide nel campionato portoghese, il grande classico della Primeira Liga che, quest’anno, ha un ulteriore valore: quello del titolo. Già, perchè il Benfica due settimane fa ha compiuto il fatidico sorpasso in classifica proprio ai danni del Porto, soffiandogli il primato momentaneo ...

Probabili Formazioni Vitòria Setùbal-Benfica Primeira Liga 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Vitòria Setùbal-Benfica, 29^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30. Couceiro rilancia Teixeira a centrocampo, mentre per Rui Vitoria è ballottaggio tra Salvio e Pizzi. I padroni di casa del Vitòria Setùbal nella tarda serata di domani ospiteranno il Benfica, che nell’ultima giornata ha coquistato il primato in classifica, in questa gara che sarà valida per il 29esimo turno di Primeira Liga, ovvero il massimo ...

Probabili Formazioni Sporting-Paços Ferreira Primeira Liga 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Sporting CP-Paços Ferreira, 29^ Giornata Primeira Liga, ore 21:15. Ristovski gioca dal 1′, mentre Dost è confermatoin avanti. Dopo la sconfitta contro il Braga e la gara di Europa League contro l’Atletico Madrid, per lo Sporting è tempo di rituffarsi in campionato. L’avversario di questa settimana è il Paços Ferreira, che nell’ultima giornata è riuscito ad avere la meglio, un po’ a ...

Probabili Formazioni Porto-Aves Primeira Liga 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Porto-Deportivo Aves, 29^ Giornata Primeira Liga, ore 19:00. Aboubakar-Soares in attacco per i dragoni, mentre gli ospiti confermano Petrolina in attacco. Dopo l’inaspettato ko in casa del Belenenses che è costato loro il primato in classifica a favore del Benfica, il Porto proverà fin da subito a ritrovare la vetta. Per farlo, il Deportivo Aves potrebbe anche essere la formazione giusta da cui ripartire. ...