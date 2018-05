Prima domenica di maggio in provincia di Savona | i principali eventi che animeranno la

Roma - mostre e attività nei musei per la Prima domenica di maggio : Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia che celebra i 70 anni della Magnum Photos con le celebri immagini e gli storici reportage della più grande agenzia fotogiornalistica al mondo e la mostra ...

La Primavera di Bagnoli - sabato 5 e domenica 6 ex area Nato. : Non mancheranno le attività ludico-sportive , localizzate nel Viale dello Sport. Un brulicare di laboriosa vivacità e di energie positive invaderà gioiosamente l'ex Base Nato, restituendo alla ...

Mostre e attività nei Musei in Comune per la Prima domenica di maggio 2018 : 2/5/2018 – nAnche il 6 maggio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, […]

Valeria Marini ha avuto un malore Prima di Domenica Live : come sta ora : Domenica Live, malore per Valeria Marini: le sue attuali condizioni Valeria Marini è stata ospite a Domenica Live questo pomeriggio. La showgirl ha ritardato il suo ingresso nello studio Domenicale di Barbara D’Urso a causa di malore. Sono state poche le informazioni che la padrona di casa ha ricevuto sulla questione, che ha quindi preferito di mandare in onda un nero pubblicitario per accertarsi delle condizioni di salute di Valeria. ...

Toto Cutugno domenica a Che tempo che fa (AntePrima Blogo) : E' uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo, in particolare nei paesi dell'est europeo. Cantante ed autore fra i più prolifici del nostro panorama musicale. Parliamo di Toto Cutugno che domenica 22 aprile sarà ospite della nuova puntata di Che tempo che fa, il più visto talk show della televisione italiana, in onda anche domenica alle ore 20:40 subito dopo il Tg1 di prima serata.Si annuncia dunque una lunga chiacchierata fra il ...

Stelle cadenti di Primavera - sciame in arrivo : è la settimana delle Liridi - picco domenica : È la settimana delle Stelle cadenti di primavera, le Liridi. Il picco è atteso per domenica 22 aprile e, nuvole permettendo, lo spettacolo è assicurato e potrebbe anche...

“Eccomi qua”. Cristina Parodi si mostra senza trucco. Succede poco Prima della diretta di Domenica In - la foto raccoglie valanghe di applausi : Una stagione da dimenticare per Domenica In che dalla prima uscita non ne ha azzeccata praticamente una. Sbagliato il format. Sbagliati gli ospiti e forse la scelta dei conduttori. Se Benedetta Parodi sono in pochi a salvarli, su Cristina i telespettatori sono più morbidi. La maggiore delle sorelle Parodi infatti si è dimostrata all’altezza della situazione. Merito di un lungo trascorso in tv che le ha trasmesso sicurezza. E di una ...

Domenica Live - Loredana Lecciso stravolta da Barbara D'Urso : la Prima apparizione dopo lo strappo con Al Bano : A Domenica Live da Barbara D'Urso per la prima volta ha deciso di parlare Loredana Lecciso, dopo la separazione ormai ufficiale con Al Bano. E già dal suo ingresso in studio, la showgirl è apparsa ...

Clamoroso ritorno in Rai di Mara Venier a Domenica in (AntePrima Blogo) : Si vanno delineando settimana dopo settimana i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle reti televisive italiane. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della Domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all'Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha portato buoni frutti in termini di ascolto rispetto a quelli che ...

Terence Hill e Lorella Cuccarini domenica a Che tempo che fa (AntePrima Blogo) : Pronto sulla griglia di partenza della prima serata della domenica di Rai1 Che tempo che fa, guidato come sempre da Fabio Fazio con un nuovo carico di ospiti e di argomenti, talvolta anche difficili, ma sempre di grande interesse. Siamo in grado di anticiparvi due dei personaggi che domenica sera saranno intervistati dal padrone di casa del talk show più visto della televisione italiana. Partiamo dalla show girl Lorella Cuccarini, che ...

“Pugni in faccia”. Domenica Live - Lorenzo Crespi choc. Quel che succede Prima dell’inizio della trasmissione di Barbara D’Urso sconvolge il pubblico e gli utenti del web. Ma come ha potuto farlo? Carmelita non si è resa conto di nulla? : Sconcerto a Domenica Live. Quel che è successo ha lasciato il pubblico (e gli utenti della rete) senza parole. Cosa è successo. Dunque l’attore Lorenzo Crespi è stato ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso (la puntata è Quella di Domenica 8 aprile) e ha incontrato dopo tanti anni il suo amico Franco Terlizzi. I due sono amici da tempo ma erano anni che non si vedevano. Crespi, per difendere il suo amico, ha preso a male parole – su ...

Fiera Primavera - l'assalto della domenica. Si prosegue con orario 'extralarge' : Genova. Giornata di grande pubblico oggi a Fiera Primavera, boom di presenze anche per gli spettacoli del palco Family Fun. Il programma di domani vede domani alle 17 uno spettacolo di giocoleria alle 18 Baby Dance. Martedì alle 17 la comicità del mago Taz, alle 19 "Primavera in danza" con ...

Lorenzo Crespi choc Prima di Domenica Live : insulti contro Jonathan? : Jonathan Kashanian insultato da Lorenzo Crespi prima di Domenica Live? Lorenzo Crespi è stato ospite oggi a Domenica Live per incontrare il suo amico Franco Terlizzi dopo tanti anni. L’attore però, proprio per difendere l’ex pugile dalle accuse di Jonathan Kashanian fatte all’Isola dei Famosi, lo avrebbe duramente insultato su Twitter per poi cancellare tutto. Lorenzo però sarebbe stato incastrato da un utente, che è riuscito ...