Premier : Chelsea-Liverpool 1-0 : Per la cronaca, a segno Aubameyang , doppietta, , Lacazette, Kolasinac e Iwobi. In classifica l'Arsenal è sesto a 60 punti.

Probabili Formazioni Chelsea-Liverpool - Premier League 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Cambio di modulo per i Blues; Reds con l’11 visto contro la Roma. E’ il big match della 37^giornata di Premier League quello di Stamford Bridge che mette di fronte i padroni di casa del Chelsea al Liverpool. Blues che vengono dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo dello Swansea nell’ultima giornata di campionato. Conte e i ...

Premier League : lo Stoke stoppa il Liverpool - sorride il Chelsea di Conte : A secco Salah che non segna ad Anfield per la prima volta dal 26 dicembre. I Blues superano lo Swansea: decide Fabregas

Probabili Formazioni Swansea-Chelsea - Premier League 28-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Swansea-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Un cambio negli Swans rispetto alla gara precedente; Blues con Morata in panchina. Il sabato di Premier, valevole per la 36^giornata, si concluderà con la sfida del Liberty Stadium tra i padroni di casa dello Swansea e il Chelsea. Swans che vengono dalla pesantissima sconfitta nell’ultimo turno di campionato rimediata contro il Manchester City. Carvalhal ...

Premier League - Arsenal - Chelsea - Tottenham già alle grandi manovre : Duecento milioni di sterline , ovvero, 230 milioni di euro, possono , inizialmente, bastare per rifondare l'Arsenal, dopo 22 anni di gestione Wenger. A chiedere un simile budget di mercato è Luis ...

Premier League - Burnley-Chelsea 1-2 : Conte a -5 dal Tottenham : LONDRA , INGHILTERRA, - Il Chelsea ci prova. Altra vittoria per i Blues di Antonio Conte e quarto posto occupato dal Tottenham che dista 5 punti con 4 partite ancora da giocare. Nel recupero della 31&...

Premier : Conte - bel colpo a Burnley E il Chelsea non molla la Champions : Successo fondamentale per il Chelsea nel 35° turno di Premier League. I campioni d'Inghilterra in carica alimentano le speranze di recuperare un posto in zona Champions e approfittano del pari del ...

Probabili Formazioni Burnley-Chelsea - Premier League 19-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Dubbio in attacco per i Clarets; chance per Emerson Palmieri nei Blues. La sfida, valida per il recupero della 31^giornata di Premier League, che si disputa a Turf Moor metterà di fronte i padroni di casa del Burnley al Chelsea. Clarets che vengono dalla vittoria sul Leicester nell’ultima gara di campionato, che gli permette di credere nella conquista ...

Premier League - il Chelsea batte il Southampton - il Liverpool schianta il Bournemouth : Il Chelsea batte in rimonta il Southampton nel match valido per il 34° turno di Premier League. I Blues si impongono in trasferta per 3-2 dopo essere andati sotto di due gol. A illudere il ...

Premier : tutto facile per il Liverpool - il Chelsea vince in rimonta : Manè, Salah e Firmino lanciano i Reds con il Bournemouth. I Blues segnano tre gol in meno di 10' e ribaltano il Southampton

Premier - Chelsea show : che rimonta! da 2-0 a 2-3 in 8' con il Southampton : prima che ancora l'ex Arsenal trovi lo spiraglio giusto che vale il definitivo 3-2., Ha collaborato Italpress, Tutto sulla sfida: statistiche, tabellino e cronaca Tutto sulla Premier League

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

Probabili Formazioni Southampton-Chelsea - Premier League 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Blues con lo stesso 11; cambio modulo nei Saints. La 34^giornata di Premier League si apre con il match del St Mary’s Stadium tra i padroni di casa del Southampton e il Chelsea. I Saints vengono dal pareggio ottenuto in casa dell’Arsenal, che gli ha permesso di mantenere le distanze dall’ultimo posto disponibile per la salvezza. Gli ...