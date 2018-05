Precipita con aliante sopra Triangia | ferito un uomo di 58 anni

Meteo : in Lombardia perdura maltempo diffuso con Precipitazioni : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Un'ampia struttura depressionaria in lento indebolimento e spostamento verso il mar di Sardegna mantiene attive condizioni di instabilità su tutta la Lombardia. Lo comunica Arpa Lombardia nel bollettino Meteo per le prossime ore. Fino a venerdì prossimo, 4 maggio, condiz

Meteo : in Lombardia perdura maltempo diffuso con Precipitazioni : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Un’ampia struttura depressionaria in lento indebolimento e spostamento verso il mar di Sardegna mantiene attive condizioni di instabilità su tutta la Lombardia. Lo comunica Arpa Lombardia nel bollettino Meteo per le prossime ore.Fino a venerdì prossimo, 4 maggio, condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni soprattutto sui settori orientali, bassa pianura e Appennino, anche a carattere di rovescio o ...

Calabria - 12enne Precipita dal balcone e muore : Una tragedia si è consumata poche ore fa in Calabria, dove una bambina di soli 12 anni è deceduta dopo essere precipitata dal balcone del suo appartamento: purtroppo inutili i soccorsi. Sempre in Calabria nella giornata di oggi si è verificata una tragedia sul lavoro, con il decesso di un uomo di 63 anni. Calabria, 12enne muore dopo essere precipitata da un balcone Nel primo pomeriggio di oggi 1 maggio una bambina di soli 12 anni è deceduta dopo ...

Dimentica le chiavi e prova a entrare dal balcone : Natalie Precipita e muore a 19 anni : La ragazza, una 19enne scozzese, sarebbe precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Magaluf, località balneare dell'isola spagnola di Maiorca. Da poco si era trasferita lì e aveva trovato lavoro in un bar.Continua a leggere

Meteo : in Lombardia weekend con instabilità - possibili Precipitazioni : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella serata. Dalla giornata di venerdì e per il fine settimana, il graduale approfondimento di una ampia saccatura di origine nordatlantica favorirà condizioni via via più instabili, con precipitazioni dapprima deboli sui rilievi alpini e prealpini, ...

Muore Precipitando con deltaplano nel vicentino : Un uomo di 58 anni è morto per le ferite riportate nella caduta del suo deltaplano, precipitato a San Germano dei Berici, una frazione del comune di Val Liona. La vittima, un appassionato di volo di Noventa Vicentina, è precipitato da un’altezza di diverse decine di metri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che si trovava in cielo assieme ad altri appassionati, era decollato poco prima dal Monte Lupia. All’improvviso, per ...

Ancona - Precipita nel burrone : ciclista salvo dopo un volo choc di 200 metri : ciclista precipita in un canalone per circa 200 metri a causa della neve ancora presente sulla montagna. Il giovane di 26 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette, ad Ancona. ...

Satellite della costellazione Iridium Precipita sulla Terra : il confronto con la Stazione Spaziale cinese : Sono passate poco più di due settimane dalla caduta di Tiangong-1, i cui resti si sono inabissati nell’Oceano Pacifico Meridionale la notte del 2 aprile. Il mondo intero ha seguito i costanti monitoraggi della Stazione Spaziale cinese, che ha lasciato in eredità la costruzione di una stretta sinergia internazionale per affrontare il problema dei detriti spaziali. Ieri un nuovo esempio, anche se di portata nettamente inferiore, arriva da Iridium ...

Algeria - Precipita aereo militare con 200 persone a bordo - : Il velivolo era partito da Boufarik e diretto a Bechar, a sud-ovest di Algeri. Secondo alcune fonti non ci sarebbero sopravvissuti

