Vittoria delche supera 1-0 in casa laneldella 36.ma giornata. Primo tempo davvero amaro di emozioni al Mapei Stadium. Da segnalare solo una bella girata di Berardi respinta da Viviano. Nella ripresa gli emiliani passano in vantaggio al 68': da Berardi a Duncan che serve in area Politano. L'ex della Roma da posizione piuttosto defilata 'fulmina' Viviano per l'1-0. Non arriva la reazione dei doriani. Fa festa ilche è salvo,ormai fuori dalla lotta per l'Europa League.(Di domenica 6 maggio 2018)