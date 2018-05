Possibile attacco missilistico iraniano imminente

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) I media israeliani aprono con la notizia di allerta per un, in risposta ai bombardamenti alle basi siriane. I media, tra cui Canale 10, assicurano che l'intelligence e l'esercito hanno intercettato movimenti iraniani in Siria. Il piano prevederebbe l'uso di una milizia sciita locale per lanciare missili guidati probabilmente verso obiettivi militari nel nord di Israele. "Non siamo sull'orlo di una guerra con l'Iran, ma l'Iran è molto determinato a compiere un", "Israele ha di recente ravvisato con sicurezza preparativi iraniani per colpire il nord", riferiscono fonti della Difesa non meglio specificate dall'emittente televisiva.Secondo Haaretz Israele ha rilevato un insolito coinvolgimento della milizia di Hezbollah filo-iraniana nei preparativi di rappresaglia che Teheran ha promesso dopo l'della base militare T-4 ...