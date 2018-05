Pesaro Venezia Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket Serie A 29^

Basket - 29a giornata SerieA 2018 : Pesaro-Venezia tra salvezza e primato. Il derby Varese-Cremona vale i playoff : Penultimo atto della stagione regolare della SerieA e ancora tutti i verdetti sono da scrivere. Un campo importantissimo di questa domenica sarà quello di Pesaro, dove la Victoria Libertas attende la capolista Reyer Venezia. I marchigiani sperano di bissare il successo ottenuto lo scorso turno contro Milano e nello stesso tempo attendono buone notizie da Capo d’Orlando. Infatti Pesaro potrebbe festeggiare la salvezza con un turno ...

Basket - 28a giornata Serie A 2018 : Venezia in testa da sola - Pesaro fa il colpo a Milano : A due giornate dal termine la Reyer Venezia si porta in testa alla classifica in solitaria. I Campioni d’Italia in carica si impongono nettamente in casa contro la Betaland Capo d’Orlando con il punteggio di 104-85, trascinati dai 22 punti di Edgar Sosa, alla sua miglior prestazione con la nuova maglia. Venezia sola in testa e Capo d’Orlando ultima e vicina alla soluzione, perchè la VL Pesaro si è resa protagonista della ...

Basket - 25a giornata Serie A 2018 : Milano supera Torino - Venezia sbanca Reggio Emilia. Vittoria importante per Pesaro : Anche dopo la 25a giornata continua il duello a distanza tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Reyer Venezia. L’Olimpia ha superato in casa la Fiat Torino per 90-78 al termine di una partita che si è decisa nel finale, quando i canestri di Andrew Goudelock (top scorer con 23 punti) ed Andrea Cinciarini (14) hanno costruito il break decisivo per la formazione di Pianigiani. Anche la Reyer ha fatto sua la partita con Reggio Emilia nel ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Venezia e Milano restano in testa. Pesaro vince lo scontro salvezza : Resta una coppia al comando della classifica della Serie A. Vittorie esterne per Venezia e Milano, che superano rispettivamente Torino e Bologna. Avellino prova a tenere il passo, con Brescia che dovrà recuperare la sua partita. Lotta playoff sempre più accesa e con tante squadre ancora in corsa. In chiave salvezza successo vitale di Pesaro, che riapre tutto. Sono questi i temi principali della 21a giornata. Un primo tempo davvero ottimo e ...