Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : la finale maschile va al sudcoreano Jun Woongtae : Nella finale maschile della tappa magiara della Coppa del Mondo di Pentathlon, senza azzurri tra i magnifici 36, si impone il sudcoreano Jun Woongtae, che a Kecskemet precede il bielorusso Ilya Palazkov ed il magiaro Bence Demeter, il quale soffia il podio al transalpino Jean Baptiste Mourcia in volata. Il sudcoreano è partito forte, dominando la prova di scherma con 23 assalti vinti e 12 persi (238 punti), puntellando poi la vetta della ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : vince in volata Chloe Esposito su Prokopenko e Kim - 20esima Prampolini - 35esima Cesarini : La tappa ungheresi di Kecskemet valevole per la Coppa del Mondo femminile di Pentathlon va, non senza emozioni, alla australiana Chloe Esposito che chiude con 1339 punti, appena 4 sulla bielorussa Anastasiya Prokopenko e sulla coreana Sunwoo Kim che era al comando prima della laser run finale. Quarta posizione per la leader della classifica mondiale, la russa Gulnaz Gubaydullina con 1307, quinta per la padrona di casa Sarolta Kovacs, sesta per ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : tutti fuori gli azzurri nelle qualificazioni maschili : Sarà senza sussulti patriottici la finale maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Kecskemet, in Ungheria, i quattro azzurri impegnati oggi, ovvero Daniele Colasanti, Giuseppe Mattia Parisi, Matteo Cicinelli e Riccardo De Luca, sono stati tutti eliminati nelle qualificazioni. I quattro italiani sono stati equamente distribuiti nei primi due dei tre gruppi di qualificazione, ma per loro il disco rosso è giunto ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : Claudia Cesarini e Irene Prampolini passano alla fase finale - eliminate le altre azzurre : Saranno due le italiane a prendere parte alla fase finale della tappa ungherese di Kecskemet valevole per la Coppa del Mondo di Pentathlon 2018. Le qualificazioni hanno visto il passaggio del turno di Claudia Cesarini e di Irene Prampolini, mentre vengono eliminate Elena Micheli e Aurora Tognetti. Le atlete erano suddivise in tre raggruppamenti. Andiamo a vedere come si sono classificate. Il Gruppo A si conclude con la tedesca Annika Schleu ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : i favoriti della gara. L’Italia punta su Riccardo De Luca e Claudia Cesarini : La Coppa del Mondo di Pentathlon moderno sbarca a Kecskemet, in Ungheria: dopo i primi assaggi avuto a Il Cairo e Los Angeles, dove l’Italia si è messa in evidenza con la vittoria nelle due staffette miste ed il secondo posto individuale di Alice Sotero negli USA, in questa terza tappa scendono in campo anche alcuni nomi altisonanti assenti in almeno una delle due precedenti prove. Nella gara maschile ci sarà il campione del Mondo 2017, il ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Chiuso il lungo ritiro al Sestriere, la nazionale italiana di Pentathlon moderno si appresta a volare in Ungheria, precisamente a Kecskemet, dove andrà in scena, dal 3 al 7 maggio, la terza tappa di Coppa del Mondo. In terra magiara, oltre alle prove individuali, si terrà anche la staffetta mista. Il DT Claudio Rossetto ha chiamato otto pentatleti: prenderanno parte alle qualificazioni della prova maschile Matteo Cicinelli, Daniele Colasanti, ...

Pentathlon - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Kecskemet - in Ungheria : A metà del ritiro sul Sestriere, dove è in corso un collegiale con tutti gli atleti della nazionale italiana senior di Pentathlon moderno, sono arrivate le convocazioni per la terza tappa di Coppa del Mondo, in programma a Kecskemet, in Ungheria, dal 3 al 7 maggio. In terra magiara, oltre alle prove individuali, si terrà anche la staffetta mista. Il DT Claudio Rossetto ha chiamato otto pentatleti: prenderanno parte alle qualificazioni della ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : ancora una staffetta mista da urlo. Alice Sotero si conferma su altissimi livelli : Seconda tappa di Coppa del Mondo e secondo successo italiano nella staffetta mista: Riccardo De Luca ed Alessandra Frezza hanno imitato Gianluca Micozzi e Gloria Tocchi ed hanno firmato un bellissimo successo dominando la gara praticamente dall’inizio alla fine, staccando nettamente gli avversari. Nella prova a staffetta gli azzurri si sono trasformati: nella gara individuale infatti De Luca era stato eliminato per un soffio, mentre Frezza ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : l’Italia domina nella staffetta mista! Secondo successo in due tappe! : A Il Cairo furono Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi, a Los Angeles è toccato ad Alessandra Frezza e Riccardo De Luca: l’Italia centra la seconda vittoria in due prove di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno nella staffetta mista, dominando ancora una volta la gara. USA secondi a 16″, Messico terzo a 40″, oltre il minuto tutte le altre coppie. Nel nuoto gli azzurri si classificano settimi in 2’04″91 nella prova vinta ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : nella finale maschile Giuseppe Mattia Parisi è 27°. Vince Lee Jihun : A Los Angeles , nella notte italiana, è andata in scena la finale maschile della seconda tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno : l'unico azzurro in gara, Giuseppe Mattia Parisi , è stato autore di una prestazione piuttosto opaca, chiudendo al 27° posto su 36 finalisti. La vittoria è andata al ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : nella finale maschile Giuseppe Mattia Parisi è 27°. Vince Lee Jihun : A Los Angeles, nella notte italiana, è andata in scena la finale maschile della seconda tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: l’unico azzurro in gara, Giuseppe Mattia Parisi, è stato autore di una prestazione piuttosto opaca, chiudendo al 27° posto su 36 finalisti. La vittoria è andata al sudcoreano Lee Jihun. nella prova di nuoto l’azzurro compromette tutto facendo segnare l’ultimo crono in 2’18″52, nella ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : Alice Sotero è seconda! Tutte le azzurre nelle prime dodici : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Los Angeles, negli USA, porta subito buone notizie per la formazione italiana: nella finale individuale femminile Alice Sotero si classifica al secondo posto, alle spalle della russa Gulnaz Gubaydullina. Bene Tutte le azzurre: Alessandra Frezza ed Elena Micheli finiscono in top ten, rispettivamente ottava e nona, mentre Francesca Tognetti è poco più indietro, ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : in finale tra gli uomini il solo Giuseppe Mattia Parisi : Dopo l’ottima performance corale delle ragazze, che hanno staccato tutte il pass per la finale, è arrivata la controprestazione degli uomini che, nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno di Los Angeles, negli USA, non sono riusciti ad emulare le colleghe: soltanto Giuseppe Mattia Parisi passa all’ultimo atto, mentre restano fuori Riccardo De Luca, Daniele Colasanti e Nicola Benedetti. Gli 85 ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : tutte e quattro le azzurre vanno in finale. Francesca Tognetti super! : Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni femminili della prova di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno di Los Angeles: tutte e quattro le azzurre sono passate alla finale. Francesca Tognetti ha vinto la gara del proprio raggruppamento, nella quale Alice Sotero è giunta sesta. Nell’altro gruppo Elena Micheli è giunta tredicesima, mentre Alessandra Frezza, arrivata 19ma, ha dovuto attendere la conclusione delle gare per ...