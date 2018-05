blogo

: Peaky Blinders avrà altre due stagioni e un balletto come spinoff? - tvblogit : Peaky Blinders avrà altre due stagioni e un balletto come spinoff? - SerialClub : #SerieTv #PeakyBlinders verso il rinnovo per altre due stagioni - rikcristil : Altre 2 stagioni e un balletto per #PeakyBlinders ? -

(Di domenica 6 maggio 2018) Le avventure nella cupa e industrializzata Birmingham di inizio novecento del clan Shelby e di Tommy Shelby protagonista di, potrebbero non essere vicine alla fine.Steven Knight, creatore della serie tv, ha infatti rivelato alla platea accorda ad un evento proprio a Birmingham che potrebbe esserci ancora spazio per continuare a raccontare le avventure degli Shelby e che la gangster serie potrebbe diventare un. La quarta stagione di, andata in onda nel 2017 su BBC Two, è stata infatti la più vista di tutta la serie e il drama più visto sul canale in quell'anno. Una serie tv di successo che viaggia per il mondo attraverso Netflix che ne detiene i diritti negli USA ma anche in Italia.prosegui la letturaduee un? pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2018 10:26.